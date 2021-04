Reagerer på at bolig for utviklingshemmede får straffeskatt: – Sviket fortsetter

Mandag fortalte NRK om Jørn Helgestad Eriksen i Oslo. Han og ni andre foreldre har bygget Ammerud gård borettslag til sine ti utviklingshemmede barn.

Nå er de i konflikt med Skatteetaten. De får ikke momsfradrag for å være en særskilt tilrettelagt bolig, men straffeskatt på om lag 150.000 kroner. Årsak: boligene har ikke «alarm tilknytta personalbase».

I Ammerud gård borettslag jobber det kommunalt ansatte hele døgnet. Bydelen som driver helse og omsorgstjenesten, mener alarm er for inngripende og i strid med loven.

Saken får både Frp og SV til å reagere.

Karin Andersen (SV) leder kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget. Hun vil be finansministeren om regelendringer.

– Sviket fortsetter mot utviklingshemmede. Jeg vil spørre finansministeren om han ikke ser at disse reglene må endes. Slik reglene er nå, fremmer de institusjoner framfor boliger. Det er i strid med målsettingen.

Karin Andersen (SV) vil be finansministeren om regelendringer for å gi utviklingshemmedes foreldre bedre mulighet til å bygge boliger til sine barn. Foto: Terje Pedersen / NTB

Målsettingen kom i 1991 med HVPU-reformen. Den gang la politikerne ned institusjonene for utviklingshemmede og vedtok at de skal bo i sine egne boliger. Andersen mener det er mange eksempler på at dette ikke etterleves i dag.

– Statens virkemidler må bidra til at flere utviklingshemmede kan bo i egen bolig. Slik de gjør i Ammerud gård borettslag, mener hun.

– Hvilke krav som skal stilles til omsorgstilbudet og tekniske hjelpemidler må være en faglig vurdering knyttet til hver enkelt. Det kan ikke være et generelt krav slik det er nå.

Samarbeid på Stortinget?

Silje Hjemdal er stortingsrepresentant for Frp. Hun sier hun vil invitere SV og flere opposisjonspartier til å gå sammen. For hun mener at denne saken gir politikerne mulighet til å erkjenne at lover og regler slår helt feil ut.

Silje Hjemdal (Frp) vil invitere SV, Ap og Sp til samarbeid for å få til endringer for utviklingshemmedes boligsituasjon. Foto: Bjørn Inge Bergestuen / Frp

Hjemdal stilte dette spørsmålet til barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) om situasjonen på Ammerud gård borettslag:

«Vil statsråden ta initiativ til å hjelpe foreldrene og gjøre det lettere for foresatte som tar initiativer for å hjelpe sine barn?»

Nå har hun fått svar. Både fra helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) og finansminister Jan Tore Sanner (H).

– Det er helt byråkratiske svar, mener Hjemdal.

Hun sier at hun derfor vil be både SV, Ap og Sp om samarbeid for å få til endringer.

– For dette kan ikke ha vært intensjonen da man gikk inn for at utviklingshemmede skal bo i egne boliger og ikke i institusjoner, sier Silje Hjemdal.

Viser til skatteetaten

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) skriver i svaret at regjeringen vil at personer med nedsatt funksjonsevne på lik linje med andre, skal kunne velge hvor og hvordan de bor.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) sier at regjeringen vil at alle skal kunne velge hvor og hvordan de bor. Foto: Kamilla Marie Johnsen

– Dette er et prioritert innsatsområde i regjeringens nasjonale strategi for sosial boligpolitikk, skriver Bent Høie.

Han forklarer at regjeringen ser behov for å rette en særlig innsats mot utviklingshemmede.

– Regjeringen vil sørge for mer kunnskap om hvordan statens og kommunenes virkemidler treffer denne gruppen. Vi vil kartlegge hvordan utviklingen i bosituasjonen har vært de siste ti årene, avslutter han.

Finansminister Jan Tore Sanner viser til at det er skatteetaten som forvalter regelverket.

Finansminister Jan Tore Sanner kan ikke gå inn i den konkrete saken. Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

– For å unngå konkurransevridninger og budsjettmessige konsekvenser er det nødvendig med klare og objektive avgrensinger for når en bolig anses som særskilt tilrettelagt. Borettslag og boligsameier anses bare å være særskilt tilrettelagt når de er tilknyttet en egen personalbase med 24 timers alarmsystem, svarer Sanner.

– Tåkeprat

Jørn Helgestad Eriksen er ikke fornøyd med svaret. Han er faren til utviklingshemmede Tobias (31), som bor i egen leilighet i Ammerud gård borettslag.

Tobias (31) liker seg på Ammerud gård. Han bor i egen leilighet i borettslaget der kommunen driver helse og omsorgstjenesten døgnet rundt. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

– Dette er tåkeprat fra statsrådene, mener han.

Han trekker frem at politikerne på Stortinget i 2013 vedtok «normaliseringsprinsippet». Det var en forlengelse av HVPU reformen fra 1991.

– Utviklingshemmede skal kunne leve et så normalt liv som mulig. Det innebærer blant annet et klart forbud mot alarmsystem. Det står i loven. Mens Skatteetaten og finansministeren viser til en forskrift som sier vi må ha alarmsystem, sier Helgestad Eriksen oppgitt.

Han sier han ikke er sint over svaret fra statsrådene.

– Nei, nå er jeg rett og slett forbanna på politikerne i regjeringen, sier han.