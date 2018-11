– Regjeringen må dokumentere at det har skjedd flere feil på de små passkontorene enn de store. De skyver sikkerheten foran seg gang på gang, sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum.

Det er Justis- og beredskapsdepartementet som har vedtatt at 64 passkontorer skal legges ned. Årsaken er manglende sikkerhet og rutiner.

Derfor må antallet reduseres fra 141 til 77 slik at pass kan utstedes i fysisk sikrede lokaler, og av medarbeidere med ID-faglig kompetanse, skriver Politidirektoratet på sine sider.

Sp-lederen derimot, mener passutstedelse bør være en del av grunnservicen i nærområdene.

– Jeg syns det er helt uforståelig at regjeringen ikke tenker at det er hensiktsmessig å ha denne typen tjenester rundt omkring i hele Norge. Regjeringen må skjønne hvilket land Norge egentlig er, sier Slagsvold Vedum.

SENTRALISERING: Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum mener nedleggelsen av nesten annethvert passkontor er en «enorm sentralisering». Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Utvidede åpningstider vil ikke fungere i praksis

Et passkontor utsteder mellom 4000 og 5000 pass i året. Samtidig blir 35.000 norske pass stjålet eller meldt savnet hvert år.

Politidirektoratet, som har ansvaret for passutstedelse, mener det ikke er forsvarlig å ha så mange passkontorer.

Nedleggelsen betyr at prinsippet om maksimal reisetid på 45 minutter brytes. Som en kompensasjon vil samtlige politidistrikt tilby utvidede åpningstider og timebestilling.

– Der det er lange avstander, må man se på kompenserende tiltak, sa programdirektør for politiets ID- og passprogram, Atle Roll-Mathiesen til NRK tidligere denne uken.

– Jeg er helt trygg på at det ikke blir for få kontorer. Noen må reise lengre enn det de gjør i dag, men det blir relativt kort reiseavstand for en stor andel av Norges befolkning.

Det vil ikke fungere i praksis, mener Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Folk må ta seg fri fra jobb, ta ut barn fra skolen, og lokalt næringsliv som trenger disse tjenestene må kanskje bruke en halv arbeidsdag for å løse oppgavene som før kunne løses i nærområdene.

For dårlig sikkerhet og rutiner

Justis- og beredskapsdepartementet viser til begrunnelsene gitt av Politidirektoratet og Riksrevisjonen.

Ifølge Riksrevisjonens rapport fra 2015 er det for dårlig sikkerhet og rutiner for å utstede pass i Norge i dag. De små passkontorene tilfredsstiller ikke kravene til fysisk sikrede lokaler eller har ansatte med ID-faglig kompetanse.

Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp) var ikke tilgjengelig for kommentar søndag, men sier i en uttalelse til NTB lørdag at det er for enkelt å skaffe seg pass på falskt grunnlag.

– Vi vet at disse kan brukes til alt fra svindel og trygdemisbruk, til organisert kriminalitet og terrorisme, sier Wara.