Reagerer etter Borten Moe-saken: – Sorry ass, men han må gå

Det var E24 som fredag meldte om forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moes habilitetsfeil, samt det han mener er brudd på regjeringens retningslinjer for aksjekjøp.

– Jeg har brutt habilitetsreglene den 12. januar, slår han fast overfor E24.

Han beklager samtidig feilene overfor flere medier.

Nå tar flere til orde for at Borten Moe må gå av som statsråd.

Mener han må gå

– Sorry ass, men han må gå.

Det skriver nestleder Ingrid Liland i Miljøpartiet De Grønne på Twitter.

– Hvordan skal folk ha tillit til ham etter så mange små og store ting han ikke har vært ryddig om og tatt ansvar for? spør Liland.

MDG-nestleder Ingrid Liland. Foto: Mari Reisjå / NRK

Også KrF-nestleder Dag-Inge Ulstein mener saken er for alvorlig til at Borten Moe kan bli sittende.

– At et regjeringsmedlem spekulerer i våpenaksjer midt i en krig, er så drøyt som det kan bli, sier første nestleder i KrF og tidligere utviklingsminister Dag-Inge Ulstein til Nettavisen.

KrF-nestleder Dag-Inge Ulstein. Foto: William Jobling / NRK

Det er Frp-nestleder Hans Andreas Limi enig i.

– Denne saken er så alvorlig at etter vår oppfatning er det ingen vei utenom. Ola Borten Moe må ut av regjering, sier han til NRK.

Frp-nestleder Hans Andreas Limi. Foto: Lise Åserud / NTB

Borten Moe sier selv til E24 at han ønsker å bli sittende som statsråd.

Det er ikke lenge siden Anette Trettebergstuen måtte gå av som kultur- og likestillingsminister som følge av habilitetsfeil.

NRK har avtale om å intervjue Ola Borten Moe senere fredag.

Kontrollkomiteen skal undersøke

– Det vil bli iverksatt undersøkelser fra kontrollkomiteens side. Det blir antakelig et møte i komiteen om dette kommende torsdag, sier leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité Peter Frølich (H).

Han mener Borten Moe har utvist svært dårlig dømmekraft, og at han har brutt lover og regler som skal hegne om tilliten til demokratiet.

– Det virker klart at forvaltningsloven er brutt. Det er også klart at statsministerens regler for egen regjering er brutt, sier Frølich.

Høyre vil nå be om en fullstendig, skriftlig redegjørelse for saken fra Borten Moe.

– I tillegg vil vi be om en redegjørelse for hvordan regjeringen har praktisert innsideregelverket i denne saken, eksempelvis om det er ført innsideliste og hvem som er listeført.

– Det er også naturlig å spørre om hvilke rutiner statsminister Støre har etablert når det gjelder kjøp og salg av aksjer. En viktig oppgave for en leder er å etablere en sunn kultur. For statsministerens del må en slik kultur handle om at statsrådene er seg bevisst ansvaret de har for å ivareta tilliten til demokratiet og folkestyret. Dette ser ut til å ha sviktet på Støres vakt, sier Frølich.

Listhaug: – Amatørmessig

– Det er skuffende at Borten Moe som erfaren statsråd gjør denne type feil. Dette fremstår som nok en alvorlig sak, der statsråder ikke skjønner sin egen rolle, sier Frp-leder Sylvi Listhaug.

Listhaug mener det burde være elementært at man ikke kan drive med aksjehandel i et selskap, og samtidig være med på å behandle saker om det samme selskapet i regjering.

– Det er pinlig å se hvor amatørmessig regjeringen fremstår når det gjelder helt grunnleggende spilleregler, enten det er snakk om habilitet eller aksjehandel.

Frp-leder Sylvi Listhaug. Foto: NTB

Hun mener saken stiller Jonas Gahr Støre i et «underlig lys».

– Nok en gang ser vi at det ikke er kontroll på grunnleggende spilleregler. Dette er nok en sak som svekker Støres autoritet som regjeringssjef, sier Listhaug

– Oppsiktsvekkende mangel på forståelse

Venstres næringspolitiske talsperson og stortingsrepresentant, Alfred Bjørlo, mener Borten Moe-saken er uvanlig grov.

– Dette er en uvanlig grov og alvorlig sak, og viser en oppsiktsvekkende mangel på forståelse i regjeringen Støre av den viktige funksjonen habilitetsregelverket har, sier Bjørlo i en uttalelse.

Venstres næringspolitiske talsperson Alfred Bjørlo. Foto: Geir Olsen / NTB

– Dette er det tredje alvorlige bruddet på habilitetsregelverket fra Støre-regjeringens statsråder på veldig kort tid. Man kan spørre seg om Støre og hans apparat i det hele tatt har noen rutiner for å unngå at statsrådene bryter habilitetsregelverket. Det virker som det er fritt fram for statsrådene til å gjøre hva de vil. Denne ukulturen må ryddes opp i øyeblikkelig.

SVs Lars Haltbrekken mener saken skiller seg fra de andre habilitetssakene, med kunnskapsminister Tonje Brenna og tidligere kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

– Dette er en svært alvorlig sak og skiller seg fra de andre habilitetssakene ved at dette har med egen økonomisk vinning å gjøre. Habilitetsreglene på dette området er veldig klare og det er utrolig at Borten Moe har brutt dem. Det at habilitetsreglene er brutt gjentatte ganger forsterker alvoret, sier Haltbrekken.

Lars Haltbrekken i SV. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Rødt: – Peker mot en større ukultur

Rødts Mimir Kristjánsson mener Borten Moe-saken viser at det er systematiske problemer.

– Denne saken er svært uheldig og viser at vi har systematiske problemer med habilitet på toppnivå i det norske styringssystemet. Det har vi sett flere eksempler på denne sommeren, men også under tidligere regjeringer, sier Kristjánsson.

– Ola Borten Moe innrømmer selv å ha brutt habilitetsreglene, noe som selvsagt er svært alvorlig. Det peker mot en større ukultur gjennom skiftende regjeringer som må ryddes opp i.

Rødts Mimir Kristjánsson. Foto: Siv Dolmen

Jusprofessor: – Uggen følelse

Jusprofessor Hans Fredrik Martinussen mener det er en mulighet for at Borten Moe kan ha drevet innsidehandel.

– Regelverket er veldig strengt, og ut fra denne tidslinjen kan man få en uggen følelse. Dette er noe Økokrim må etterforske, sa Marthinussen til NRK tidligere i formiddag.

Jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen. Foto: Kamilla Marie Johnsen

– Hva tenker du om at det har vært flere saker den siste tiden?

– Jeg mener det tyder på en regjering som i for stor grad er opptatt av å mele sin egen kake. Men denne saken er et hakk opp fra hva vi har sett før, svarer Marthinussen.

Økokrim skal undersøke

Økokrimsjef Pål Lønseth sier til E24 at Økokrim vil undersøke Ola Borten Moes aksjehandler.

– Vi kommer til å undersøke denne saken nærmere, for å se om det er grunnlag for å åpne en etterforskning. Innsidehandel er en aktuell bestemmelse å se nærmere på, sier Lønseth til E24.