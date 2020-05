Raymond Johansen om NHO-utspill: - På grensen til å være useriøst

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (A), reagerer kraftig på NHOs utspill om at ansatte skal ut av hjemmekontorene og tilbake til arbeidsplassen.

Må opprettholde myndighetenes smittevernråd

– I Norge har vi god grunn til å være fornøyde med at vi har klart å begrense smitten av koronaviruset. Tiltakene har virket. Det skyldes i stor grad at bedrifter og offentlige etater har holdt seg til myndighetenes råd. Han fortsetter:

– Vi må fremdeles være restriktive og følge rådene. Det er ikke minst viktig for at næringslivet skal komme seg på beina igjen.

Johansen reagerer sterkt på at en stor aktør som NHO går ut med egne smittevernråd, som han mener er stikk i strid med helsemyndighetenes råd.

– Helsedirektoratet anbefaler hjemmekontor, og har sagt at anbefalingen vil gjelde lenge. Det mener jeg er viktig å forholde seg til. Det har vært tydelig for Oslo kommune, og det bør også gjelde NHO.

Kollektivtrafikken er en stor smittekilde

Johansen sier at det handler om å unngå at smitten utvikler seg videre. Ikke minst ved å unngå press i kollektivtrafikken.

Det kan bli vanskelig å holde smittevernrådet om en meters avstand på buss og t-bane dersom alle skal tilbake til arbeidsplassen. Foto: Dag Agnar Aasdalen / NRK

– Vi skal holde en meters avstand for å unngå dråpesmitte. Vi jobber beinhardt gjennom Ruter og annen kollektivtrafikk for å klare å avlaste den økende mobiliteten som skjer nå, på bakgrunn av den gradvise gjenåpningen av samfunnet.

Raymond Johansen sier at kollektivtrafikken er en stor potensiell smittekilde, og at det er viktig å følge de rådene som foreligger for at vi skal unngå å stenge ned igjen.

– Det burde en stor og seriøs aktør som NHO også forholde seg til.

Administrerande direktør i NHO, Ole Erik Almlid, vil at myndighetene skal tilrettelegge bedre for at folk kan erstatte hjemmekontoret med å være på jobb. Han mener myndighetene må være mer kreative og fleksible for å få folk tilbake til arbeidsplassen.

– Det er på grensen til å være useriøst. Kollektivselskapene har allerede nok med å klare å overholde de nødvendige reglene for avstand. Det å generelt gå inn på en anbefaling stikk i strid med Helsedirektoratets anbefalinger, å ta til orde for at alle skal komme fortere tilbake til jobb, gjør det helt umulig å overholde de strenge reglene vi har for kollektivtrafikken, sier Raymond Johansen.

Fremdeles hjemmekontor

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad, sier at det gjeldende rådet fra Helsedirektoratet er fremdeles å legge til rette for hjemmekontor der det er mulig.

Assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad sier at det er forskjell på by og land når det gjelder varigheten av hjemmekontorordningen. Foto: Helle Westrum / NRK

– Vårt råd og ønske om fremdeles å tilby hjemmekontor, er først og fremst for å avgrense kontaktpunkter ute i det offentlige rom i rushtiden. Så det er forskjell på forholdene i byen og på bygda.

Han sier at ordningen med hjemmekontor fremdeles vil være viktig i byene.

– Kollektivtrafikken er den største møtearenaen for personer i Norge i dag, og der det også er størst smitterisiko. Det vil være føringer og råd om hjemmekontor og kollektivreiser i ganske lang tid framover, sier Nakstad.