Raudt-Moxnes strammar til skruen: Vil vite kvifor Hauglie reagerte så seint

– Kva gjorde Anniken Hauglie mellom 30. august og 31. oktober for å forhindre at menneske vart dømt og blei sittande i fengsel på feilaktig grunnlag?

Det er spørsmålet Moxnes meiner er enkelt å svare på - og som han difor stilte i stortingssalen.

Anniken Hauglie var på plass for andre dag på rad for å forklare seg om trygdeskandalen, då ho måtte svare på eit spørretime-spørsmål frå Raudt.

I STORTINGET: Anniken Hauglie måtte møte i Stortinget. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Mange spørsmål å stille

Moxnes meiner mangelen på rask politisk handling er opprørande.

For sjølv om statsråden vart klar over alvoret i slutten av august, sat folk uriktig fengsla for trygdesvindel fram til førre veke.

Utover å vise til at det vart sendt ut melding til politidistrikta midt i september om mogleg feil bruk av lova, forklarte ikkje Hauglie noko nærmare om kva ho gjorde i det tidsrommet.

Ho sa at dette var noko ein må få svar på i granskinga. Før ho erkjente følgande:

– Når ein ser på heile saka tilbakeskodande er det grunn til å stille mange spørsmål om kva som burde vore gjort på eit tidlegare tidspunkt.

Etter spørsmål-seansen i stortingssalen var Moxnes misfornøgd:

– Ho svarar overhode ikkje på spørsmålet, det er ikkje tillitvekkande, det er derimot veldig beklageleg. Ho skal no leie opprydningsarbeidet og sette ned ein granskingskommisjon. Å gjere det utan å kunne svare på det enklaste spørsmålet i stortinget, er spesielt.

Feil praksis av EUs trygdeforordning Ei oversikt over brev og møter mellom Arbeids- og sosialdepartementet og Nav i forbindelse med trygdeskandalen. Blir orientert Nav gir Arbeids- og sosialdepartementet ei foreløpig orientering om brevet Trygderetten sende 19. november om feil praktisering av EUs trygdeforordning.

Saker sett på vent Alle klagesaker om fleire korte opphald i EØS-området blir sette på vent medan ein prøver å forstå regelverket.

Brev frå Nav Departementet blir formelt orientert om at Trygderetten vurderer å sende spørsmål om korleis Nav praktiserer artikkel 21 i EUs trygdeforordning til EFTA-domstolen.

Møte mellom Nav og departementet Nav orienterer Arbeids- og sosialdepartementet om saka i eit møte.

Brevveksling mellom Nav og departementet Arbeids- og sosialdepartementet sender eit brev til Nav der dei ber direktoratet gjer greie for praksisen til etaten og vurdere om forståinga av artikkel 21 er i tråd med forordninga. Same dag sender Nav eit brev til departementet der dei skriv at dei vil gjere endringar i korleis dei tolkar artikkel 21 i framtida.

Uformell kontakt Arbeids- og sosialdepartementet sender ein e-post til Nav for å orientere om at det kjem eit brev i mars.

Set saker på vent Den delen av Nav som jobbar med å avdekke og anmelde trygdesvindel seier at dei set saker med nordmenn som har vore på korte opphald i EØS-området på vent.

Departementet sender brev Arbeids- og sosialdepartementet sender eit brev til Nav der dei gir tilslutning til den nye praksisen som går ut på at ein ikkje skal stanse eller avslå støtte når nordmenn er midlertidig i eit anna EØS-land.

Ny praksis Dei tilsette i Nav får beskjed om den nye praksisen, og blir bedne om å setje saker der støtte blir kravd tilbake på vent.

Siste politimelding Nav sender den siste politimeldinga om trygdesvindel basert på gammal praksis til påtalemakta. Denne blei kjent for Arbeids- og sosialdepartementet først 25. oktober 2019.

Brev frå Nav Nav sender eit brev til Arbeids- og sosialdepartementet om korleis dei har endra praksis for ulike typar støtte.

E-post frå Nav Nav sender ein e-post til Arbeids- og sosialdepartementet der dei orienterer om at feiltolkinga kan omfatte fleire saker enn det ein har trudd tidlegare. I den interne gjennomgangen i Nav kjem det fram at artikkel 21 heller ikkje har vore vurdert ved lengre midlertidige opphald i andre EØS-land.

Nav ber om møte I ein e-post frå Nav skriv dei at dei treng eit møte med Arbeids- og sosialdepartementet. Departementet får for første gong vite at folk kan ha sona i fengsel på grunn av feil praksis av regelverket.

Møte mellom Nav og departementet Nav orienterer Arbeids- og sosialdepartementet om status i saka. Men dei var framleis usikker på om lova var brukt feil, og seier dei vil be påtalemakta om pågåande saker lbir sett på vent.

Siste rettssak Den siste saka som er basert den gamle tolkinga av lova går for retten.

Brev til politiet Nav sender brev til alle politidistrikta der dei ber om at saker som er melde, men der det ikkje er teke ut tiltale, blir sette på vent.

Kontakt med Riksadvokaten Nav har ein uformell kontakt med Riksadvokatembetet om saka. Riksadvokaten får det formelle varselet om feilen i oktober.

Møter mellom Nav og departementet Mellom 18. og 25. oktober har Nav og Arbeids- og sosialdepartementet tre møter for å få ei avklaring på korleis lovverket skal tolkast. På det siste møtet deltek Nav-direktør Sigrid Vågeng og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Brev frå Nav I eit brev Nav har sendt til Arbeids- og sosialdepartementet konkluderer dei med at tidelegare lovtolking av forordninga ikkje har vore rett, uavhengig av lengda på opphaldet.

Brev frå Trygderetten Trygderetten sender eit brev til Arbeids- og sosialdepartementet der dei gjer greie for sakene dei har behandla etter at forordninga blei sett i kraft i 2012.

Brev frå departementet Arbeids- og sosialdepartementet sender brev til Nav der dei orienterer om korleis dei skal følge opp saka for å rette opp i dei feila som er gjort.

Brev frå ESA ESA sender eit brev til Arbeids- og sosialdepartementet der dei ber om ei utgreiing av tolkinga av artikkel 21 i EUs trygdeforordning, og korleis denne er praktisert.

Stortinget blir orientert Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie orienterer Stortinget om trygdeskandalen. Ho varslar også ei ekstern gransking av det som har skjedd. Vis mer

Vil finne ut om ho har gjort jobben sin

Dersom fleirtalet av dei som sit på Stortinget meiner arbeids- og sosialministeren ikkje har gjort jobben sin, kan eit såkalt mistillitsforslag bli vedteke.

Då må ministeren trekke seg frå regjeringa. Det skal mykje til at det skjer, fordi partia som sit i regjering har fleirtal på Stortinget. Men i denne saka har mange fått uriktige fengselsdommar og den blir vurdert som svært alvorleg.

– Driv Raudt og finn ut om det er grunnlag for mistillitsforslag no?

– Det er for å kunne vurdere om statsråden har gjort det ein kan forvente av ein statsråd når du får den største rettsskandalen i norsk historie i fredstid i fanget. Vi må vite om Anniken Hauglie har handtert det tidleg nok og kraftig nok.

Både Arbeidarpartiet og SV har antyda at mistillit mot Hauglie er eit mogleg utfall av saka.

Meiner ho visste nok i desember 2018

Moxnes meiner manglande handling i haust er det mest graverande i saka. Men han meiner Hauglies departement visste nok allereie ved juletider i fjor til at ho burde gjort noko.

Brev frå Nav til departementet 20/12-2018

– Då burde departementet gått inn i saka og undersøkt om det stemte og om ein sto i fare for å utsette folk for justismord.

Men Hauglie meiner departementet gjorde det viktigaste, nemlig ga klar beskjed om kva slags praksis som skulle gjelde etter at dei fekk brevet i desember 2018.

– Kvifor skjønte ikkje ditt departement alvorligheitsgraden i desember 2018?

– Regjeringa har vore klar på heile tida at EØS-forordninga gjeld. I eit møte mellom departementet og arbeids- og velferdsdirektoratet i januar 2019 var vi klare på at forordninga gjeld og at praksis må endrast, seier Hauglie til NRK.

– Var det dette med at folk hadde blitt feil dømt departementet ikkje forsto då?

– Departementet sa til direktoratet at praksis måtte verte endra, og at i den grad ein hadde tolka reglane for strengt så måtte det endrast fordi EØS-forordningen gjeld.