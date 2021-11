Rasmus Hansson: – Stortingspresidenten må gå av etter pendlarrot

Tysdag kveld melde Adresseavisen at Hansen leigde hybel hos Trond Giske og fekk pendlarbustad. Samstundes eigde ho hus med ektemannen 29 km unna Stortinget på Ski i Akershus.

Hansen har førebels vore utilgjengeleg for å snakke med NRK om denne saka, men ho la seg langflat i ein e-post til Adresseavisen tysdag.

– Fleire representantar har denne hausten vorte klar over at dei har misforstått regelverket knytt til pendlarbustader. Eg er dessverre blant dei. Eg kan ikkje anna enn å beklage at eg ikkje sørgde for å sjekke dette grundig, skreiv Hansen i e-posten.

Stortingspresidenten har så langt takka nei til å kommentere saka til NRK.

Krev at ho går av

Stortingsrepresentant Rasmus Hansson (MDG) meiner at Hansen må syne at ho forstår ansvaret som følgjer med stillinga som stortingspresident og gå av.

– Vervet som stortingspresident er det nest høgste etter kongen. Der bør vi ha ein som ikkje dreg med seg slike uheldige episodar som denne pendlarbustad-episoden til Eva Kristin Hansen, seier Hansson til NRK.

– Ho seier at ho har misforstått og har beklaga. Held ikkje det?

– Ho har vel ikkje gjort noko meir gale enn andre, men ho sit i landets nest høgste verv. Den som sit der må ta ekstra mykje ansvar og viser at no skal vi ha slutt på den litt lettvinte mistydings-kultur med privilegier på Stortinget. Ho bør vise det med å trekke seg.

Krev informasjon

Nestleiar i Raudt, Marie Sneve Martinussen, krev at Hansen legg fram ei grundig forklaring på kva som skjedde rundt pendlinga.

Som stortingspresident har Eva Kristin Hansen varsla at opprydding i bustadordningane og gjenoppretting av tilliten til politikarane er ein av dei viktigaste oppgåvene ho har.

– Vi må få informasjon på bordet, det er stortingspresidenten som skal rydde opp no. Då treng vi å vite korleis stortingspresidenten har agert i denne situasjonen, seier Martinussen.

Marie Sneve Martinussen er nestleiar i Raudt. Foto: Geir Bjarte Hjetland / NRK

Siv Sandvik, som er politisk redaktør i Adresseavisen, meiner at det som har skjedd vitnar om mangel på forståing på kva som skal til for å atterreise tilliten til stortingspolitikarane.

– Men det som nesten er vanskelegare å for stå, er at ho ikkje har sørga for å rydde opp i etterkant, skriv Sandvik i ein kommentarartikkel.

Budde hos Giske

Bakgrunnen for at Eva Kristin Hansen no har eit forklaringsproblem er følgjande:

Hansen var folkeregistrert på eit rom i Trond Giskes leilegheit i Trondheim i seks av åra ho hadde tilgang på gratis pendlarleilegheit i Oslo. Dette stadfestar stortingspresidenten til avisa.

Ho skal òg ha behalde denne adressa etter at ho kjøpte eit hus i Ski, som låg 11 kilometer for nært Stortinget til å utløyse pendlarbustad.

Tre år etter kjøpet i 2014 melde ho flytting til Ski – og sa opp pendlarbustaden i Oslo. Med dette har Hansen hatt gratis pendlarbustad i 12 år.

– Ho hadde spart mykje viss ho hadde late Stortinget betale hotell og diett på dei politiske oppdraga sine i Trondheim, men ho betalte i staden sjølv for bustad både i Trondheim og Ski frå 2014, skreiv Trond Giske i ei tekstmelding til NRK tysdag.

– Behov for regelendring

Stortingspresidenten er ikkje den første som har misforstått reglane rundt pendlarbustad. I september gjekk KrF-leiar Kjell Ingolf Ropstad av.

Han hadde pendlarleilegheit på Stortingets rekning frå 2010 til 2019. Hansen seier ho ikkje var klar over at ho ikkje følgde reglane.

– Sett i ettertid, ser eg at administrasjonen skulle hatt informasjon om bustaden i Nordre Follo, skriv Hansen i ein e-post til avisa.

Ho meiner dette viser at det er behov for ei endring av reglane, slik at desse ikkje er til å misforstå.

Stortinget sin administrasjon vil ikkje gjere noko vidare med saka til stortingspresidenten.