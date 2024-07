Det er ikke bare kunder som får bakoversveis av norsk løk og poteter til 30-40 kroner per kilo.

Da fylkesleder Morten Tømte i Bondelaget i Akershus dro på den lokale Coop-butikken i dag, fant han norske poteter til 41 kroner kiloen.

– Det har jeg aldri sett før. Før så jeg franske småpoteter til den prisen, nå ser vi det på norske poteter. Det er himmellangt unna hva bonden får, sier Tømte til NRK.

HET POTET: Hos Coop koster nypotetene 41 kroner per kilo for merkevaren fra merkevare-produsent, mens butikkenes egen merkevare selges for 26 kroner per kilo. De første nypotetene pleier å koste mer enn senere i sesongen. Foto: Yann Valerievich Belov / NRK

Fem ganger høyere enn i EU

Selv får Bondelag-toppen, som selv er korn- og potetbonde, 14 kroner per kilo for potetene i avlingen som er av såpass kvalitet at de kan selges i matbutikkene.

Prisen for poteter er med å trekke opp matprisene i Norge, som var 4,9 prosent høyere i juni enn på samme tid i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå. Prisveksten er over fem ganger så høy som i EU.

Men også prisen bonden får, har økt. Bøndene har hatt to sterke jordbruksoppgjør i fjor og i år.

– Hvor mye er bøndenes ansvar at prisen for potet i Norge har steget med 29 prosent?

– Det er ikke en stor del av det som er bondens ansvar. Overhodet ikke. Det vil jeg sterkt motbevise er den situasjonen som bøndene opplever nå, sier Tømte.

LOVENDE AVLING: Morten Tømte viser fram mange poteter på hver plante. De bør ikke kundene betale for mye for, ifølge han. Foto: Yann Valerievich Belov / NRK

Ansatte i butikkene stusser også

LO-forbundet Handel og Kontor sier ansatte i butikkene er kritiske til prishoppene.

– De tre store aktørene, Norgesgruppen, Coop og Reitan, kan heve prisene når de tre store aktørene har et monopol. Våre medlemmer spør seg: Hvor blir det av overskuddet? spør Elisabeth Sunde i Handel og Kontor.

– Hvordan kan du vite at pengene havner hos dagligvarekjedene og ikke er et resultat av kostnader som trengs i produksjonskjeden?

– Hvis du spør matvarekjedene har de sikkert forklaringer på hvorfor prisene er høyere. Jeg forholder meg til de tallene som viser at de tre store kjedene går med overskudd de siste årene. De tre store aktørene har et monopol i markedet og kan heve prisene uten at vi forbrukere har noe vi skulle ha sagt, sier hun.

DOBBEL PRIS: Da NRK sjekket priser torsdag, kostet også norsk løk i løs vekt over 40 kroner per kilo. I fjor sommer kostet løken ned mot 20 kroner kiloen. Foto: Anders Eidesvik / NRK

Nå vil både Handel og Kontor og Tømte ha mer åpenhet om hvordan prisene settes i butikk. Tømte kaller prisene for «urimelige», og er redd for at norsk mat prises ut av lommeboken til folk.

– Her er det flere ledd imellom som skal ha sin fortjeneste, men vi opplever at sisteleddet tar ut en altfor stor fortjeneste, sier Tømte.

Fant uendrede marginer, men høy lønnsomhet

I Norge har Coop, Rema og Norgesgruppen nesten hele det norske markedet.

At konkurransen er så svak at matbutikkene kan sko seg på kundene, har også blitt hevdet av politikere tidligere. I fjor ba Støre-regjeringen om en marginstudie fra Konkurransetilsynet. Tilsynet sjekket lønnsomheten fra bonde til vare i butikk.

I vår var konklusjonen klar: Matbutikkene tok seg ikke ekstra betalt for å utnytte prissjokket i kjølvannet av pandemien og Ukraina-krigen.

Men tilsynet påpekte at lønnsomheten er svært god for matbutikkene. Det står stikk i strid med at kjedene selv forteller at konkurransen om kundene er beinhard.

Da ville man forventet lavere lønnsomhet for å lokke kundene med lavere priser enn konkurrenten, ifølge tilsynet.

Tilsynet sjekket ikke prisøkningene det siste året.

Viser til lave marginer og økte utgifter

Coop, Rema og Norgesgruppen viser likevel til rapporten for å avvise anklagene fra Bondelaget og Handel og Kontor. Butikkene svarer over e-post.

– Vår prisøkning har vært noe lavere enn veksten i dagligvarebransjen ellers. Vår økonomiske modell har alltid vært lave marginer, lave kostnader og høyt volum, noe som den nylig publiserte rapporten til Konkurransetilsynet viser, sier leder Colum O’Farrel for pris og analyse i Rema.

Kommunikasjonsrådgiver Kine Søyland i Norgesgruppen understreker at prisene stiger på grunn av reelle pris- og kostnadsøkninger.

– Kjedene kjøper ikke disse varene direkte fra bøndene, så prisen fastsettes av andre ledd i verdikjeden, sier hun, og fortsetter:

– Vi har generelt svært lave marginer på norske landbruksprodukter, og det er heller ikke vi som setter prisen bonden får for sine varer.

Kommunikasjonsrådgiver Kine Søyland i Norgesgruppen. Foto: Privat

I Coop viser også kommunikasjonsdirektør Harald Kristiansen til økte utgifter.

– Marginene våre er fortsatt lave og klart lavere enn marginene på leverandørsiden. Kundene kan være trygge på at Coop, som er eid av kundene, ikke tar seg mer betalt enn vi må.

Kommunikasjonsdirektør Harald Kristiansen i Coop. Foto: Reidar Gregersen / NRK

NRK har stilt alle spørsmål om hvordan konkurransen kan være sterk når blant andre Norgesgruppen og Reitan har stabile overskudd over tid, slik tilsynet påpeker.

Ingen har svart på spørsmålet.