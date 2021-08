Raser mot forslag om fruktsmak-forbud: - Helt feil måte å gjøre dette på

Jorunn Maria Fuglevaag (54) fra Sunndal begynte å røyke i 14-årsalderen. Som voksen prøvde hun ulike metoder for å slutte, uten å lykkes. For seks år siden fikk hun et tips om e-sigaretter.

SLUTTET: Jorunn Maria Fuglevaag sluttet å røyke for seks år siden. Foto: Privat

– Hvorfor ikke, tenkte jeg.

– Kanskje det kunne redusere røykingen såpass at det blir lettere å puste? Jeg kjøpte e-sigaretter, og etter det har jeg ikke røykt noe mer, sier hun.

Favoritten er sitronsmak med lime.

Å ta inn dampen fra e-sigaretter med nikotin er mindre skadelig enn vanlig røyking, og blir mye brukt som røykavvenning. Så godt som alle som damper er eks-røykere.

Damp med nikotin blir lovlig

I Norge er det i dag forbudt å selge e-sigaretter med nikotin. Men de kan importeres av personer over 18 år til personlig medisinsk bruk – som røykavvenning. Nå kommer imidlertid et nytt EU-direktiv som gjør det lovlig å selge her til lands også. Det er bakteppet for forslaget om lovendringer fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).

Departementet vil forby alle slags smakstilsetninger, unntatt tobakkssmak. Samtidig vil de innføre 25-års aldersgrense for kjøp av e-sigaretter.

Mange protesterer

Forslaget er nå ute på høring, med svarfrist 22. september. Engsjemenentet fra damperne er stort, og mange privatpersoner har sendt inn høringssvar. Fuglevaag er en av dem.

– Det er helt feil måte å gjøre dette på, sier hun.

– De aller, aller fleste som går over til damp, de damper fruktsmaker.

For tobakkssmaken i en e-sigarett ligner ikke den du får når du røyker en sigarett, forklarer hun.

– Hvis det blir det eneste alternativet, er jeg redd at det blir veldig mange av oss som kommer til å gå tilbake til sigaretter, sier Fuglevaag.

Det var damp med eplesmak som fikk meg vekk fra røyken, ikke damp med røykesmak May Britt Madsen / Høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet

May Britt Madsen (48) begynte å røyke da hun var svært ung, men klarte å slutte for sju år siden, med e-sigaretter. Hun hadde egentlig ikke lyst, til tross for at hun ble innlagt på sykehus flere ganger med kols og astma.

SMAKER VONDT: May Britt Madsen liker ikke e-sigaretter med tobakkssmak. Foto: Privat



– Smaken er kjempeviktig, og tobakkssmaken er fæl, sier hun til NRK.

I dag er det jordbær med kjeks som er hennes favorittsmak.

25-års aldersgrense har hun heller ikke mye til overs for.

– Røykesluttprodukter med nikotin er det 18-års aldersgrense på. Det gjelder også tuttifrutti-smak, sier Madsen.

Vil hindre tilgjengelighet

– Når det gjelder aldersgrensen er formålet rett og slett å forhindre at unge starter med e-sigaretter, sier statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i Helse- og omsorgsdepartementet.

– Aldersgrense er et effektivt virkemiddel for både å hindre tilgjengelighet, og forhindre at en helt ny generasjon starter med e-sigaretter.

VIL SKJERME UNGDOM: Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: Borgos Foto AS

– Er det logisk med 25-års grense for e-sigaretter, mens 18-åringer kan kjøpe sigaretter, snus og røykesluttprodukter med nikotin?

– Nei, jeg kan forstå at for mange virker ikke det logisk, svarer Bjerke.

– Men forskjellen er at vi nå skal tillate et produkt som hittil har vært forbudt i Norge. Derfor har vi i denne omgang valgt å foreslå å sette aldersgrensen til 25 år, sier hun.

Hensynet til ungdom går foran

Mange av de som bruker e-sigaretter spår i sine høringssvar at de vil begynne å røyke igjen hvis frukt og andre smakstilsetninger blir borte.

– Målet er å hindre at barn og unge starter med e-sigaretter, og vi vet at smakstilsetninger har betydning, sier Bjerke.

– Så voksnes tilgang til e-sigaretter må balanseres opp mot behovet for å beskytte barn og unge mot disse produktene, sier hun.

Bjerke peker på at andelen røykere i befolkningen faller, og er en stadig eldre gruppe.

– Så vi har jo også med dette lagt til rette for at voksne fortsatt kan ha tilgang til e-sigaretter med nikotin og tobakkssmak. Men på bakgrunn av hensynet til barn og unge har vi valgt å foreslå et forbud mot annen type smakstilsetninger.