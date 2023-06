– Vi har vore svært tolmodige i denne saka, seier Mette Yvonne Larsen.

Ho er bistandsadvokat for fire kvinner som har varsla til Statsforvaltaren om ein norsk psykiater.

Allereie før jul byrja Statsforvaltaren å undersøke påstandane i varsla. I januar gjekk helseavdelinga vidare med fire tilsynssaker.

Psykiateren har gjennom sin advokat Halvard Helle motsett seg skuldingane. Han vil ikkje kommentere denne saka.

I utgangspunktet skulle dei fire varsla vere ferdig handsama i byrjinga av mai. Statsforvaltaren har enno ikkje konkludert.

– Eg har ynska eit møte for å få nærare info om framdrifta. Forvaltninga har gjeve eit tidsperspektiv som for lengst er overskride, seier Larsen til NRK.

Statsforvaltaren i Oslo og Viken handsamar no åtte tilsynssaker mot psykiateren. Fire av dei har blitt oppretta etter januar.

– Det er viktigare for oss å handsame tilsynssaker grundig og forsvarleg enn å gjere det raskt, seier kommunikasjonssjef Liv Asta Ødegaard.

Statsforvaltaren vil ikkje kommentere saksgangen utover dette.

– Forvaltninga er eit svart hol

Larsen er ikkje beroliga av svaret.

– Eg kan ikkje sjå at det er nokon motstrid mellom å jobbe hardt med ei stor sak og samstundes halde klientane mine informert, seier ho.

Forfattar og varslar Hilde Rød-Larsen si sak har vore til handsaming sidan årsskiftet. Ho seier ho ikkje tvilar på det blir gjort ein grundig jobb, men at det er ei stor påkjenning å ikkje bli halden oppdatert.

– Eg forstår at det er ei komplisert sak, som må ta tid. Men ved å ikkje bli informert er det som eg har sendt mitt mest sårbare, mest fryktelege, inn i forvaltninga sitt svarte hol, seier ho.

Bistandsadvokat Larsen, som representerer fire av varslarane, bad i mai om eit møte med helseavdelinga. Det er denne som handsamar tilsynssakene.

I førre veke informerte Statsforvaltaren at eit møte fyrst vil finne stad når sakshandsaminga går inn i ein avsluttande fase. Det viser e-post-korrespondanse NRK har lese.

Helseavdelinga hjå Statsforvaltaren i Oslo og Viken utfører tilsyna mot den norske psykiateren. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Dette svaret er vanskeleg å forhalde seg til! Heile poenget med eit møte er å få litt info om tidsplan, skriv Mette Yvonne Larsen i sitt svar til Statsforvaltaren.

Vurderer å trekke varsel

Bistandsadvokaten meiner at kombinasjonen av lang handsamingstid og lite informasjon til varslarane kan få konsekvensar.

– Dei fleste av varslarane er personar med betydelege helseplager, og ventetida er svært vanskeleg for dei. Det blir vurdert å trekke varsel, seier Larsen.

Ho fortel om klientar som er i ferd med å miste motet.

– Andre som nyleg har kontakta meg opplyser at dei ikkje vil sende varsel fordi dei ikkje orkar ei slik ventetid, seier Larsen.

Hilde Rød-Larsen seier at eitt av måla med hennar eige varsel var at det skulle bli enklare for andre å melde frå om det dei meiner er brot på legeetikk.

– Det er ei heilt vanvettig psykisk belastning å stå i dette utan å høyre nokon ting. Slik systemet no er, kan ein heilt klart bli sjukare av å varsle, seier ho.