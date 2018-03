Rapport: Truet kvinnelige vektere med voldtekt og kastet stein

I fem til syv bydeler i Oslo opplever politiet at kriminelle gjenger forsøker å få monopol på narkotikasalg, gjennom vold. Flere unge blir rekruttert eller er i randsonen av kriminelle gjenger. Politiet ønsker ikke å si hvilke bydeler det gjelder, for å unngå stigmatisering.

BORETTSLAG: Tor Erik Røberg-Larsen er leder for Svarttjern borettslag. Han sier at beboerne ser narkotika bli levert i pakker til mottakere i tenårene. Foto: Tormod Strand / NRK

NRK får bekreftet fra flere kilder at Romsås er et bydelsområde der kriminelle miljø forsøker å etablere territorie. Politiet bekrefter også at de har utfordringer med et kriminelt miljø på Romsås.

– Jeg har sett mye opp igjennom alle de årene jeg har bodd her, men jeg har aldri sett så mye virksomhet på narkotikasiden som jeg gjør nå de siste par årene, sier Tor Erik Røberg-Larsen, leder av Svarttjern borettslag.

Etter det NRK får opplyst er det snakk om noen unge, primært tenåringer, som står for mye av den narkotikakriminaliteten politiet ser på Romsås. Salg og røyking av hasj foregår i oppganger i borettslaget og på uteområdene rundt, ifølge Røberg-Larsen.

– Vi ser ikke sprøyter, vi ser vanligvis hasj. Pakker blir droppet under verandaer, biler kommer og leverer pakker før de kjører bort. Det mest skremmende er at de ungdommene som tar imot pakkene blir yngre, sier borettslagslederen.

De sier at de kvinnelige vekterne skal bli voldtatt. Til slutt kommer en av guttene og kaster en stein mot vekterne. Rapport til Svarttjern borettslag

Leide inn vektere

Det er ikke første gang det snakkes om narkotika på Romsås. I 2014 fant politiet 16 kilo kokain og 90 kilo hasj i en leilighet i drabantbyen, etter lang tids spaning. En gruppe albanske menn ble dømt til mellom åtte og 14 års fengsel.

Ifølge NRKs opplysninger er det nå noen ungdommer, de fleste tenåringer, som står for mye av økningen i narkotikasalg på Romsås som politiet ser.

Ifølge Røberg-Larsen har beboere blitt redde for å bevege seg ute når det er mørkt, på grunn av narkotikasalg, vold, ran og tyverier knyttet til de samme miljøene.

– For et par måneder siden hadde vi et gjengoppgjør her, som handlet om narkotika. Det endte i en voldsom slåsskamp, sier Røberg-Larsen.

Ravnkollen borettslag hyret inn vektere fra november til jul i fjor, fordi flere beboere var redde for å bevege seg ute mens det var mørkt. Vekterne rapporterte tilbake om ungdomsgjenger som solgte hasj, truet og kastet stein mot vektere.

– Jeg er mest overrasket over mangfoldet i vekterrapporten, sier Røberg-Larsen.

BEFARING: Vaktmester Roy Moen viser Tor Erik Røberg-Larsen et rom på området til Svarttjern Borettslag. Der ble det funnet tomme pakker de mener har inneholdt hasj. Foto: Tormod Strand / NRK

Ca 15 ungdommer alder 13-17 år røyket hasj inne i heisen og rundt t-banestasjonen. Vekterrapport for Svarttjern borettslag

Vekternes rapport

NRK har fått tillatelse til å gjengi innhold fra vekternes rapport.

Flere ganger treffer vekterne på grupper med tenåringer som røyker hasj på uteområder. De følger med mens noen tenåringer henter ut en pakke fra postkontoret. Tenåringene legger fra seg pakken i en av bygningene. Den er tom, men lukter av hasj, ifølge vekterne.

Vekterne følger en gruppe inn i et skogsområde like ved blokkene på Romsås. Der finner vekterne en større plastboks og tomme plastposer med teip. Det lukter av hasj og vekterne mener det har vært brukt som deponi.

Her er et utdrag av enkelthendelser fra rapporten til vektere på Romsås:

STEIN: Denne steinen skal ha blitt kastet mot vektere, da de var ute og patruljerte på Romsås. Foto: bilder med tillatelse fra borettslagsleder

«Vektere mistenker at pakken inneholder narkotiske stoffer og følger derfor guttene videre fra avstand. Guttene er svært stresset over vekterens nærvær.»

«Etter hvert merker vektere meget mistenkelig oppførsel hos flere ungdommer i nærheten. Så observerer vektere at salg tar plass i oppgangen til en av bygningene.»

«Vektere tok turen ned mot senteret der en stor ungdomsgjeng befant seg. Ungdomsgjengen likte ikke at vektere var tilstede og svarte med å kaste glassflasker og egg mot vekterne.»

«...Ca 15 ungdommer alder 13-17 år røyket hasj inne i heisen og rundt t-banestasjonen. Vektere satte kursen ditover og møtte på gjengen, noen av dem kjenninger. Kraftig hasjlukt fra guttene og på stedet og flere gikk da vekterene ankom. Tydelig planlagt møtested.»

«Møter på en gjeng på ca 8 gutter som begynner å slenge skjellsord. De sier blant annet at de kvinnelige vekterne skal bli voldtatt. Til slutt kommer en av guttene mot vektere og kaster en stein rettet mot vektere.»

– Noen få lager problemer

Vaktmester Roy Moen forklarer at de har satt opp flombelysning for å bli kvitt det åpenlyse narkotikasalget på borettslagets område.

BYDELSDIREKTØR: Øystein Eriksen Søreide sier at de følger med på utviklingen på Romsås. Han understreker at de fleste tenåringer som bor der ikke er innblandet i kriminalitet, men at noen få skaper utrygghet for mange. Foto: Tormod Strand / NRK

– Vi hadde kamera på veggen her, men det har blitt slått i filler, sier vaktmester Moen.

Bydelsdirektøren i Romsås, Øystein Eriksen Søreide, sier de følger med på utviklingen.

– Vi får vite om anmeldelser knyttet til narkotika og ulike former for kriminalitet. Det tar vi alvorlig, sier Eriksen Søreide.

– De fleste ungdommer på Romsås er greie og oppfører seg bra, men noen få lager problemer og gjør at mange blir utrygge. Det må vi ta på et stort alvor, fortsetter Eriksen Søreide.

– Lokkes med respekt og tilhørighet

Politiet ønsker ikke å kommentere situasjonen på Romsås i detalj nå. Tidligere har politiet sagt til NRK at de opplever større rekruttering av tenåringer til kriminelle miljø enn før. Det er ofte snakk om tenåringer som har falt utenfor skolen og har det vanskelig hjemme.

LOKKES: Unge lokkes inn i kriminelle miljø med penger og tilhørighet, sier John Roger Lund, leder for Oslopolitiet i Øst. Politiet opplever at en større gruppe unge enten har blitt rekruttert som løpegutter, eller er i ferd med å bli en del av et gjengmiljø. Foto: Andreas Sundby / NRK

– De lokkes med tilhørighet, respekt og penger. Etter hvert skrur det seg til med veldig mange plikter og oppgaver. Løpeguttene kan få bøter hvis de ikke greier å gjøre som toppene i gjengen ønsker, sier John Roger Lund, leder for politiet i Oslo enhet Øst.

Bøtene stiger for hver uke, sier Lund, og håndheves med grov vold. De kan for eksempel straffes for å ikke selge hasj for riktig pris, eller for å selge for feil bakmenn.

Hans klare oppfordring er at de som opplever dette selv eller i sin familie, tar kontakt med politiet.