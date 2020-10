Rapport: Økt formuesskatt skaper flere arbeidsplasser

Det skriver Dagens Næringsliv.

I konklusjonen til rapporten fra Frischsenteret og Senter for skatte- og atferdsforskning ved NMBU heter det:

«Hovedresultatet fra denne analysen er at økt formuesskatt for majoritetseiere i nært eide, små og mellomstore virksomheter i gjennomsnitt bidrar til å øke sysselsettingen i den virksomheten de eier.»

Forskerne anslår at én krone mer i beregnet formuesskatt øker lønnssummen i virksomheten med 30 øre samme år. I tillegg reduserer økt formuesskatt i gjennomsnitt størrelsen på eiernes uttak av utbytte og lønn fra selskapet – høyere formuesskatt gjør det mer lønnsomt å plassere formuen i bedriften for eierne.

Forskerne kan imidlertid ikke utelukke at enkelte majoritetseiere må ta penger ut av virksomheten for å betale formuesskatt, hvis de har svak personlig likviditet.

Næringsminister Iselin Nybø (V), som mottok rapporten, sier regjeringens politikk ligger fast.

– Regjeringens politikk er å senke skatten på arbeidende kapital uten å endre formuesskattesatsen. Det vil bidra til å øke sysselsettingen. Vi må skape mer, ikke skatte mer, sier hun.

Kraftige reaksjoner fra rødgrønn side

Finanspolitisk talsperson i Ap, Hadia Tajik, mener rapporten viser at høyresidens politikk er feilslått:

– Høyre er avkledd av en rapport som de selv har bestilt. Vi har flere ganger bedt regjeringen dokumentere at formuesskatt gir flere arbeidsplasser. Når de så ber eksperter se på dette, ble resultatet stikk motsatt: Økt formuesskatt gir flere arbeidsplasser, fordi det gir insentiver til å investere i ansatte. Årsaken er at ansatte ikke utgjør en skattemessig formue hos eier – samtidig som de betyr enormt mye for at det faktisk blir skapt verdier, sier Tajik til NRK.

Hun hevder høyresidens politikk er for rikfolk, ikke for arbeidsfolk eller for verdiskapingen til landet. Og ber Høyre forholde seg til konklusjonene i rappirten

– Det er Arbeiderpartiets politikk som får faglig støtte: Trygge jobber, investeringer i arbeidsfolka, og små forskjeller mellom folk har mest å si for landets evne til verdiskaping, ikke kutt i formuesskatten.

SV-leder Audun Lysbakken beskriver kutt av formueskatt som «elitepolitikk av verste sort».

– Det eneste det noensinne har oppnådd er å sende formuene til landets aller, aller rikeste til værs. Nå må kuttene reverseres, krone for krone, sier Lysbakken til NRK.

Partilederen hevder høyresiden gambler med folks økonomi og landets framtid.

– Nå må høyrepartiene og NHO våkne opp og innse at virkeligheten har innhentet dem. Å fjerne formuesskatten er en elendig ide som tiden har løpt fra.