Rapport: Jordas ressurser for i år er brukt opp

Jordas overforbruksdag som den kalles, eller «Earth Overshoot Day», har blitt flyttet med over to måneder de siste 20 årene, og i år kommer den tidligere enn noen gang, ifølge en rapport fra organisasjonen Global Footprint Network.

– Det at overforbruksdagen lander på 29. juli betyr at menneskeheten på nåværende tidspunkt bruker opp naturen 1,75 ganger fortere enn det planetens økosystem klarer å regenerere, sier organisasjonen i en uttalelse.

I 1993 landet dagen på 21. oktober, og i 2003 kom den på 22. september. I fjor var datoen 1. august, ifølge Verdens Naturfond (WWF).

– Det er skremmende å se hvordan denne dagen stadig kommer tidligere på året. Vi forsyner oss for kraftig av naturen, samtidig som klimaendringer, forurensing og arealbruk legger et enda sterkere press på artene i den, sier Bård Vegar Solhjell, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

Slik kalkuleres datoen for «Earth Overshoot Day» Ekspandér faktaboks Menneskets totale årlige konsumasjon sammenlignes med jordens kapasitet til å gjenopprette fornybare naturressurser det innehavende året. Statistikk fra FN, som inneholder den nyeste informasjonen om menneskets økologiske fotavtrykk, brukes i beregningen. Utregningen gjøres gjennom Global Footprint Network, og ser på blant annet utslipp av CO2, samt forbruk av areal til fiske og landbruk.

Norge forbuker mer enn gjennomsnittet

Norge, som andre vestlige land, kommer svært dårlig ut når det gjelder økologisk fotavtrykk.

I fjor havnet Norge på 19. plass av 134 land som tenketanken «Global Footprint Network» har rangert.

I år går Norge nedover på lista, og befinner seg nå på 29. plass. Selv om Norge altså går i riktig retning på lista, var vår egen «overshoot day» allerede 18. april.

Nordmenn reiser mer, spiser mer kjøtt og har et større forbruk enn verdensgjennomsnittet. Det er blant årsakene til at vi kommer dårlig ut på størrelsen av det globale klimaavtrykket per innbygger.

Om alle i verden brukte like mye ressurser som i Norge, hadde jordas ressurser vært brukt opp allerede 18. april. Aller verst er Qatar, der datoen er satt til 11. februar.

– En liten andel av verdens befolkning bruker mesteparten av jordas ressurser i dag. Og det er gjerne den nordlige og vestlige delen av verden, sa CICERO-forsker Marianne Tronstad Lund til NRK i forbindelse med fjorårets Earth Overshoot Day.

Dramatiske konsekvenser

Om man kun ser på EU-borgere, er datoen for når verdens naturressurser er brukt opp 18. mai.

Om alle i verden brukte like mye ressurser som i Europa, ville man trenge 2,8 jordkloder for å dekke forbruket.

– Konsekvensen av vår økologiske overskridelse er blant annet global avskoging, at fiskebestander forsvinner, tap av biologisk mangfold, vannmangel, jorderosjon, luftforurensning og klimaendringer. Dette fører igjen til ekstreme værhendelser, som tørke, flom og store branner, heter det i en uttalelse fra WWF.

Solhjell påpeker at vi allerede er i ferd med å miste natur i rekordfart.

– Vi har for eksempel allerede mistet mer enn 60 % av ville dyr siden 1970 og FNs naturpanel anslår at én million arter - både dyr, planter, insekter og annet - står i fare for å bli utryddet. Det er alvorlig fordi naturen og artene i den skaffer oss alt vi trenger for å leve - som rent vann, ren luft, mat, materialer og medisiner, sier Solhjell.

Solhjell mener naturtoppmøtet i Kunming i Kina i 2020 blir viktig for å motvirke utviklingen når det gjelder tap av natur.

Mer CO₂

Chiles miljøminister Carolina Schmidt og sjef for årets klimakonferanse som skal holdes i Santiago, sier at en viktig årsak til at datoen kommer tidligere og tidligere hvert år er økende CO₂-utslipp. Hun sier betydningen av å handle mer miljøvennlig blir stadig tydeligere.

Året 1970 var første gang hvor bruken av naturressurser var større enn den årlige gjenopprettelsen, ifølge WWF.

