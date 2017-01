Rapport: – Putin beordret inngripen for å hjelpe Trump

Opplysningen kommer fram i en nedgradert rapport som ble offentliggjort fredag kort tid etter at lederne for etterretningstjenestene hadde hatt et møte for å orientere påtroppende president Donald Trump om hacking-saken.

– Det er vår vurdering at Russlands president Vladimir Putin ga ordre om inngripen i presidentvalgkampen i 2016. Russlands mål var å undergrave folks tillit til USAs demokratiske prosess og å sverte Clinton, ødelegge hennes valgbarhet og potensielle presidentskap, står det å lese i rapporten.

– Trussel mot USAs allierte

Russlands inngripen var ikke bare begrenset til hacking, men omfattet også propagandakampanjer som spredning av falske nyheter, heter det i rapporten.

I rapporten advares det også om at Moskva trolig kan komme til å gripe inn i valgkampene til flere av USAs allierte.

Norge, Frankrike og Tyskland er tre av USAs allierte som har valg i 2017.

Trump selv fastholder at russisk inngripen ikke påvirket resultatet av presidentvalget, også etter at han ble brifet om cybertrusselen mot USA tidligere på fredagen.

– Hacking hadde absolutt ingen innvirkning på utfallet av valget, sier Trump i en uttalelse.

Iverksetter tiltak

Tidligere på fredagen kom USAs etterretningssjef James Clapper, CIA-sjef John Brennan og FBI-sjef James Comey til Trump Tower i New York for å orientere Trump om hva politiet og etterretningstjenesten har funnet ut om Russlands angivelige inngripen for å påvirke valgutfallet.

Trump sa etterpå at det hadde vært et konstruktivt møte, men han lot seg tydeligvis ikke overbevise av det de tre hadde å si.

Etter møtet kunngjorde han likevel at han innen 90 dager vil iverksette tiltak for å stanse cyberangrep mot USA.

Trump har hele tiden avvist påstanden om at Russland skal ha drevet omfattende hacking-virksomhet under presidentvalgkampen.