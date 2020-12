Rapport: 6,6 prosent ansatte i politiet har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet

En arbeidsmiljøundersøkelse om uønsket seksuell oppmerksomhet viser at 6,6 prosent, eller 904 medarbeiderne i politiet har vært utsatt for ulike typer seksuell trakassering det siste året, skriver Politiet i en pressemelding.

– Dette er 904 for mange. Vi har nulltoleranse for seksuell trakassering i politiet. Politiet skal være en god og trygg arbeidsplass for alle, dette viser at vi ikke er det, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i meldingen.

Tre prosent av politiets medarbeidere svarer at de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet på jobb de siste 12 månedene.

28 prosent av tilfellene knyttet til overordnet

Andelen øker til 6,6 prosent når man inkluderer de som sier de har opplevd kokret adferd som er definert som uønsket seksuell oppmerksomhet, heter det i meldingen.

I 71 prosent av tilfellene er det en kollega som står for adferden, og i 28 prosent av tilfellene er det overordnede. Kvinner blir i høyere grad seksuelt trakassert av menn, menn blir seksuelt trakassert av begge kjønn.

Samtidig opplyste Politiet tidligere i år at 1,3 prosent av deres medarbeidere rapporterte om seksuell trakassering.

Rapporten fra Politiet kom som følge av flere hendelser ved Vest politidistrikt. Forskerne Dag Ellingsen og Ulla-Britt Lilleaas varslet om ukultur i flere politidistrikt i en studie.

11 prosent av politistudentene

I rapporten til forskerne ble det også varslet om ukultur knyttet til Politihøgskolen. Rapporten til Politiet viser at 5,9 prosent av studentene svarer ja på spørsmål om de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet.

Andelen øker til 11 prosent, altså 103 studenter, når man inkluderer de som har opplevd konkret adferd som er definert som uønsket seksuell oppmerksomhet.

– De fleste tilfellene skjer fra medstudenter, et mindretall av hendelsene involverer en overordnet, praksisveileder, lærer eller instruktør. Dette er likevel det mest bekymringsfulle, gitt skjevhet i maktforholdene, sier politidirektøren.