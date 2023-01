Rapport påpekte svakheter, men Follobanen åpnet likevel

I romjulen ble det klart at prestisjeprosjektet Follobanen har alvorlige problemer, og må holdes stengt inntil videre.

Torsdag har Bane Nor-sjef Gorm Frimannslund og konserndirektør Stine Undrum kalt inn til pressekonferanse om status for arbeidet med å avdekke og rette opp feil på Follobanen.

– Vi har gjort mye fysisk arbeid allerede, og har utbedret elleve skjøter. Vi går gjennom hele tunnelen systematisk. Vi har også vurdert jordingssystemet. Det er også noe vi allerede har begynt å jobbe med fysisk i tunnelen, sier Undrum.

Konserndirektør i Bane Nor Stine Undrum. Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK

Både 20. desember og 23. desember tok et koblingshus fyr i Ski. En feil med systemet for returstrøm og jording er årsaken til at banen må holdes stengt.

Bane Nor ville ha en ekstra vurdering av løsningen i fjor, og fikk en rapport i oktober av rådgiverselskapet Norconsult som påpekte svakheter. Rapporten offentliggjøres fredag.

– Bakgrunnen for denne rapporten var om de systemene som var i tunnelen ville påvirke signalene på Oslo S, sier prosjektdirektør Per David Borenstein.

Bane Nor-sjef Gorm Frimannslund sier ingen fortalte han om risikoen før banen ble åpnet 11. desember.

– Vi er i en veldig alvorlig situasjon. Dessverre er trafikken på Follobanen stoppet. Det har store konsekvenser for passasjerene. Dette er noe vi selvfølgelig beklager, sier Frimannslund under pressekonferansen.

Gorm Frimannslund, konsernsjef i Bane Nor. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Styret: Burde fått vite om svakhet

Styreleder i Bane Nor, Cato Hellesjø, sier han fikk kjennskap til rapporten tirsdag denne uken. Han mener informasjon om risikoen ikke bare skulle nådd toppsjefen, men også styret.

– Det er en vesentlig faktor i forbindelse med kvaliteten, for å holde Follobanen oppe. Derfor skulle naturlig nok styret og administrasjon kjent til dette. All usikkerhet og risiko ønsker vi å kjenne til, sa Hellesjø til NRK onsdag.

Cato Hellesjø, styreleder i Bane Nor. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) ønsker en ekstern gjennomgang av saken.

– Det har kommet fram informasjon som bekymrer meg. Det har vært usikkerhet om valgt løsning når det gjelder returstrøm og jording, sa han tirsdag.

Jernbanelinjen kostet 36,8 milliarder kroner og tok 13 år å bygge.