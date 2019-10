Siden 2017 har homofile menn kunnet få PrEP-pillen som gjør at de kan ha sex uten kondom uten å risikere hivsmitte. Gratis.

I 2019 er det om lag 1200 personer som får medisinen som er en del av det nasjonale helsetilbudet.

Antall brukere er økende.

PREP-MINISTER: Som et av de første land i verden begynte Norge å tilby gratis PrEP og oppfølging i Spesialisthelsetjenesten. Etter det har hivtallene gått ned. Foto: EIRIK GJESDAL / NRK

– PrEP er en suksess, sier helseminister Bent Høie til NRK.

Det er ikke alle enig i. Både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten opplever en konflikt mellom å prioritere syke personer eller unge, friske potensielle og nåværende PrEP-brukere.

Det kommer frem i en foreløpig rapport fra Olafiaklinikken og NKSOI.

– Mange av brukerne er ressurssterke menn som får dekket alle kostnader, sier Sveinung Stensland.

Stensland er helsepolitiker i helseministerens eget parti, Høyre, på Stortinget.

– PrEP tar for mye plass og ressurser, sier han til NRK.

Føler seg tryggere

Brukerne er primært menn som har sex med ulike menn. En av dem er rapperen Karsten Marcussen, også kjent under artistnavnet «Big Daddy Karsten». Hver dag tar han den blå pillen PrEP, selv om han er en frisk, ung mann.

VIL AT FLERE FÅR PREP:- Det viktig at PrEP blir et reelt tilbud til sårbare grupper som ikke får det i dag, sier Marcussen. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

– Jeg lever i et åpent forhold med kjæresten min, og da er vi mer utsatte for hivsmitte. Det funker ikke for alle å bruke kondom, sier Marcussen til NRK.

Han sier mange av de «skeive» vennene hans også går på pillen som forhindrer hivsmitte. Flere andre venner står på venteliste til å begynne med medisinen. Ifølge Marcussen gjør PrEP det mindre angstfylt å droppe kondom.

– Jeg har både bedre og tryggere sex. Bekymringen for hiv er borte fra sexlivet. Jeg avstod sjelden fra sex før heller, men jeg var ofte redd for konsekvensene av sexen jeg hadde, sier Marcussen.

EN PILLE OM DAGEN: De fleste brukerne tar en pille per dag. Det gjør at man kan ha sex med HIV-smittede uten å bli smittet. Foto: NRK

Marcussen og andre PrEP-brukere er hver tredje måned inne til undersøkelse hos spesialisthelsetjenesten, selv om de er friske. Undersøkelsene og medisinbruken koster ingenting.

– Hvorfor skal Staten betale ekstra for at folk har sex uten kondom?

– Hvorfor skal staten hjelpe de som vil slutte å røyke, svarer Marcussen retorisk.

Dette er PrEP Ekspandér faktaboks PrEP er en pille som beskytter HIV-negative mot smitte fra HIV-positive, også uten kondom

Tilbys grupper som har høy risiko for smitte. I gruppen inkluderes menn som har sex med menn og transkjønnede som har samleie med flere partnere de siste 6 månedene og med selvrapportert høy risiko for gjentakelse

Noen få brukere er heterofile menn som har sex med kvinner i høyendemiske områder

Ingen kvinner tar PrEP

I 2017 ble PrEP innlemmet i spesialisthelsetjenesten

Prisen i 2017 var 6000 kroner per bruker per måned. Nå er prisen nede i ca 800 kroner, men den korrekte og fremforhandlende priser er unntatt offentlig.

Staten betaler alle utgiftene, brukerne har ingen egenandel

Klinikken Olafia i OUS har cirka halvparten av pasientene. De øvrige pasientene er knyttet til sykehusenes infeksjonsavdelinger

I Norge for PrEP-pasientene oppfølging hver tredje måned

Noen studier viser redusert nyrefunksjon

En studie fra SanFransisco viste kraftig nedgang i kondombruk

PrEP ble inkludert i Nasjonale faglige retningslinjer for behandling i 2016

Finansieringsansvaret ligger hos de regionale helseforetakene. Pillen gis på såkalt H-resept.

Lang ventetid

På Olafiaklinkken, en del av Oslo universitetssykehus, har de 500 PrEP- pasienter. Kapasiteten er sprengt og ventetiden på PrEP er nå 52 uker.

– Til sammen har Olafiaklinikken over 2000 konsultasjoner med PrEP-brukere i løpet av året, sier Asha Hartgill, seksjonsoverlege på Olafiaklinikken til NRK.

PrEP-OVERLEGEN: – At hivtallene går ned er gledelig. Dilemmaet er at mer tid går til friske pasienter, sier seksjonsoverlege på Olafiaklinikken, Usha Hartgill. Foto: Hallgeir Aunan / NRK

Klinikken har fått tilført egne PrEP-ressurser, men for flere sykehus innebærer PrEP-behandlingen kun økte utgifter og ingen ekstra inntekter.

Når en stor og voksende pasientgruppe skal ha tett oppfølging, så spiser det ressurser, mener hun.

– Når leger på sykehusene må bruke mer tid på friske pasienter, er dette selvsagt et dilemma, sier Hartgill, som legger til at det ikke alltid er like lett å forsvare at kreftpasienter må betale egenandeler, mens PrEP-brukerne slipper.

Reagerer på ressursbruken

Både pillene og konsultasjonene er gratis for PrEP-brukere. Sveinung Stensland i Høyre mener det er feil bruker ressurser på friske mennesker.

PREP-KRITIKER: – Det er for galt at Staten bruker penger på friske pasienter, sier Sveinung Stensland. Foto: Stortinget

– Det blir helt galt når syke kreftpasienter betaler egendal, mens friske PrEP-pasienter får helt gratis behandling, sier han til NRK.

Tall innhentet i januar viser minst 1200 brukere av medisinen, og tallet stiger stadig. Før kopimedisinene kom på markedet, var kostnaden 6000 kroner per måned per bruker.

Nå ligger prisen på ca. 800 kroner. Den reelle prisen norske myndigheter betaler er unntatt offentlighet.

– Nylig ble det nei til en viktig migrenemedisin som ville hjulpet mange, Da er det galt å bruke mye ressurser på friske pasienter, sier Stensland.

I rapporten fra Olafiaklinikken anslås det at PrEP har forhindret 80 nye tilfeller av hiv. Helseminister Høie, som var en pådriver for at medisinen skulle bli en del av det nasjonale helsetilbudet, mener tiltaket er lønnsomt.

– Når antallet HIV-smittede går ned sparer samfunnet penger. Fra politisk side er PrEP samfunnsøkonomisk lønnsomt, sier han.