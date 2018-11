Talib Kweli slo gjennom som rapper på slutten av 90-tallet, og har siden den gang vært en av sjangerens mest innflytelsesrike artister.

Mandag kveld skulle han inntatt scenen på Rockefeller i Oslo, men på grunn av en annen konsert de skal ha, avlyste han få timer før konsertstart.

Grunnen er at det norske svartmetall-bandet Taake skal spille på Rockefeller i april. Taake har blitt beskyldt for å være nazister en rekke ganger, etter at vokalisten malte et hakekors på brystet før en konsert i 2007.

Dagsavisen omtalte saken først.

– Virker som Rockefeller verdsetter nazi-band over meg

I en uttalelse på Twitter skriver Kweli at det virker som Rockefeller verdsetter nazi-band over svarte artister.

– Virker som Rockefeller verdsetter nazi-band over meg, så ja, det ser ut til at det blir avlyst. Det dere kan gjøre. er å spørre Rockefeller Oslo hvorfor de heller vil invitere nazister, enn svarte artister inn i lokalene sine. Det gir ikke noe godt inntrykk av byen, skrev han.

Etter denne kommentaren har Kweli brukt store deler av dagen på å diskutere avgjørelsen på Twitter.

12 år siden hakekorset

Bandet Taake, som beskyldes for å være nazister skal spille på den tradisjonsrike metallfestivalen Inferno i påska 2019.

De har en rekke ganger avvist at de er nazister, blant annet i Bergens Tidende i februar.

– Jeg har forklart utallige ganger at det å bruke et hakekors på konsert i Tyskland, ikke ble gjort for å støtte nazistenes ideologi. Jeg ville bare gjøre noe ekstremt. Men dette er nå elleve år siden – og Taake har til og med spilt i Israel! Det med hakekorset skjedde én gang, og vil ikke skje igjen. Taake er ikke et rasistisk band, sa vokalist Ørjan Stedjeberg da.

Mange på Twitter tar også Taake i forsvar.

Taake svarer

Taake-vokalist Stedjeberg sier til Dagsavisen i ettermiddag at han ikke vil synke ned på Kwelis nivå.

– Dette var jo veldig synd for Rockefeller, som vi har hatt et godt forhold til i 15 år. Jeg tenkte mitt når jeg så han (Talib Kweli) var booket der, men ville ikke synke ned på hans nivå ved å gjøre noen oppmerksom på det. Regner med dette er samme Talib Kweli som har kommet med en rekke antisemittiske utbrudd, sier han til avisen.

Stedjeberg sier ingenting om hvilke utsagn han sikter til, men Dagsavisen trekker blant annet frem at Kweli nekter å spille konserter i Israel, i solidaritet med palestinerne.

– Holdninger vi ikke kjenner oss igjen i

I en pressemelding fra Rockefeller mandag ettermiddag, skriver de at de er lei for at de blir tildelt holdninger de ikke har.

«I anledning dagens avlysning av konserten med Talib Kweli er vi lei oss for at artisten tillegger oss oppfatninger vi ikke kjenner oss igjen i.

Rockefeller har i sin 33-årige historie alltid tatt aktivt avstand fra rasisme og nynazisme. Vi har et svært variert, bredt og inkluderende program, med en rekke artister innenfor et mangfold av sjangere, religioner og meninger. På programmet har vi samarbeidspartnere som Oslo World, Oslo Pride, by:Larm, ulike politiske partier og Infernofestivalen.»