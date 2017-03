Til sammen ble det beslaglagt penger og verdier for over ti millioner kroner etter at Cappelen ble pågrepet.

Denne uken gikk en revisor gjennom Cappelens eiendeler og for første gang viste politiet frem bildene fra det som møtte politiet i huset til hasjsmugleren, etter pågripelsen 19. desember 2013.

– Morsomt med bilder

Hasjsmugleren skal blant annet ha kjøpt dyr kunst bare en måned før han ble pågrepet.

– Enhver sak skal ha et Munch-maleri, sa statsadvokat Lars Erik Alfheim til latter i rettssal 250 i Oslo tingrett denne uken.

Munch-maleriet «Selvportrett med knokkelarm» avbildet hos Cappelen. Foto: POLITIET

– Alltid morsomt med bilder, parerte dommer Kim Heger.

Alfheim tenkte åpenbart på alle krimsakene hvor et Munch-maleri har vært innblandet.

Forsvarer Benedict de Vibe bestrider imidlertid at Cappelen eide «Selvportrett med knokkelarm», som har en verdi på over 800.000 kroner.

– Det var vanskelig å vurdere ektheten, men det var tydelig at det kunne ha stor verdi, har en av politibetjentene som ransaket fortalt i retten.

Da Gjermund Cappelen ble pågrepet, beslagla politiet bæreposer med 2,1 millioner kroner, 500 gram hasj, et Munch-maleri, metadon, biler, en hagle og flere luksusgjenstander som klokker til over to millioner kroner og smykker til 1,3 millioner.

Veksel og utenlandsk valuta funnet hos Cappelen. Foto: POLITIET

– Vi var der fire stykker, og skulle gå gjennom huset på utkikk etter åpenbare ting. Vi søkte etter kriminaltekniske spor, fortalte politibetjenten i retten.

Det var mye rot og klær samt enorme mengder vekselpenger i alle valører.

Cappelen var svak for klokker, og politiet beslagla verdier for over to millioner kroner bare i klokker. Foto: POLITIET

– Det var også veldig mye klær, dyre bukser og klokker. Unaturlig mye. Det var også esker med dyre, uåpnede sko og parajumper-jakker.

Blant annet ble det funnet 20 ytterjakker til en samlet verdi av 172.000 kroner

Vakuumpakket

I tillegg til pengene i huset hadde Cappelen vakuumpakket 3,1 millioner i bilen som sønnen skulle kjøre til Amsterdam 19. desember, da han ble stoppet.

Politiet mener hasjsmugleren har tjent mer enn 83 millioner kroner på hasjvirksomheten. Ifølge tiltalen vil en inndra 825 millioner kroner.

Påtalemyndigheten mener hasjsmugleren hadde et overforbruk på 23 millioner kroner fra 2008 til 2013. De mener også at han har gjemt bort penger.

Cappelen selv mener han har brukt opp alt – blant annet over åtte millioner kroner til politimannen Eirik Jensen.