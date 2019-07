Ranet til seg bil med våpenlignende gjenstand

Politiet fikk melding kl. 20.18 lørdag kveld om to personer som var blitt fraranet en hvit VW Caravelle på en Circle K-stasjon på Minnesund i Eidsvoll.

– Det var to personer, en kvinne og en mann i 30-årene fra Litauen som stanset ved bensinstasjonen for å tanke drivstoff da de ble fraranet bilen, forteller operasjonsleder i Øst-politidistrikt, Gisle Sveen til NRK.

Bilen til de fornærmede var en leiebil.

Pistollignende gjenstand

Mannen var ute og tanket drivstoff mens kvinnen satt i bilen. Kvinnen ble så truet med å forlate bilen rett før den forsvant.

Politiet har sikret seg videoovervåkningsbilder fra området og vet at det skal ha blitt benyttet en pistollignende gjenstand.

Ingen av de fornærmede har kommet fysisk til skade, men er sterkt preget av hendelsen. De blir nå ivaretatt og avhørt av politiet med tolk.

– Det er ikke utøvd noen vold, men trussel knyttet til at våpen ble fremvist som trussel, forteller Sveen.

To biler ifølge

Det er trolig snakk om fem personer som ankom bensinstasjonen kort tid etter at paret fra Litauen stanset for å fylle drivstoff.

– Det skal ha vært to biler. Den ene er en blå VW Caddy og den andre en sølvfarget Audi A5. Vi oppfattet at disse fem personene i disse to bilene skal ha vært ifølge, sier Sveen.

Det var to personer i 30-årene som da fraranet paret bilen.

Politiet har brukt helikoptre og flere patruljer i området på jakt etter gjerningspersonene, men har så langt ikke lykkes med å finne dem.

De ønsker tips fra publikum på tlf. 112 dersom noen observerer bilen, men ønsker ikke at publikum skal oppsøke denne.

– Det er politiet som skal ta seg av dette, så vi ønsker ikke noen aktiv innsats fra publikum, sier han.

Alvorlig

Politiet betegner dette som en alvorlig hendelse og som et ran på et beferdet område.

– Dette er absolutt en hendelse vi ser alvorlig på, avslutter Sveen.