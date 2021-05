Operasjonsleder Vidar Pedersen opplyser at politiet er på stedet. Politiet er bevæpnet.

Ranet skjedde like etter klokka 09.30 på Etterstad postkontor på Helsfyr.

– Sånn som det fremstår for politiet nå, så har to ansatte kommet på jobb, og blitt møtt av tre personer på utsida. Og har blitt trua inn i lokalet, hvor de har måttet gi fra seg et pengebeløp, sier Pedersen til NRK.

De ansatte ble truet med håndvåpen, og oppfattet våpenet som en pistol, sier Pedersen.

– I tillegg får vi fra vaktselskapet at de har video av to personer som satt i håndjern på stedet, sier innsatsleder Kjell Jan Kverme til NRK.

Foto: Jens Holm / Stringer Foto

– De har beskrevet tre gjerningsmenn, muligens av østeuropeisk opprinnelse, og disse har forsvunnet fra stedet like etter ranet. Per nå vet ikke politiet om de har brukt bil eller andre fremkomstmidler for å komme seg bort fra stedet, sier Pedersen.

Ifølge Kverme kjørte gjerningsmennene kjørte fra åstedet i retning Grensestien. Kverme sier at de to ansatte hadde på håndjern da politiet fant dem.

Leter etter tre menn

Nå etterlyser politiet tre menn med følgende beskrivelse som de har fått av de fornærmede og et overvåkningskamera i nærheten:

Mann 1: Rundt 50–51 år. 175–185 centimeter høy. Østeuropeisk. Skalla. Tynn bart. Iført en grønn jakke, lysebrun bukse og sort paraply.

Mann 2: Rundt 60 år. Lys i huden. Iført sort jakke, sort hette. Haltet og var dårlig til beins. Hvitt fippskjegg.

Mann 3: Iført mørke klær.

Ifølge Kverme oppfattes ikke de tre gjerningsmennene som farlige for befolkningen.

– De har mest sannsynligvis kommet i en bil, en svart Nissan, og reist fra stedet i denne. De hadde parkert nede på plassen bak her, og vi er interessert i å snakke med en som har lufta hunden i dette tidsrommet, sier Kverme til NRK.

De fornærmede er blitt avhørt, og blir nå ivaretatt. Politiet har ikke kunnskap om størrelsen på pengebeløpet som ble stjålet.