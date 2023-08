Minst sju menneske er døde og 81 skadde etter gårsdagens angrep i Pokrovsk, som ligg berre 40 kilometer frå den austlege frontlinja i Ukraina.

Blant bygga er bustadblokker, kafear, butikkar og administrative bygg, seier Pavlo Kirilenko, som leiar militæret i Donetsk-regionen.

I bygget der dei øvre etasjane er totalskadde, pla det vere ein pizzarestaurant som var populær blant frivillige, militærfolk og journalistar, ifølge AFP.

Lokale innbyggarar ser på skadane i Pokrovsk. Foto: VIACHESLAV RATYNSKYI / Reuters

Moskva hevdar at målet for missilangrepet var ein kommandopost for det ukrainske militæret.

– I nærleiken av tettstaden Krasnoarmejsk i Donetsk blei ein avansert kommandopost for Khortytsia-gruppa til dei ukrainske styrkane treft, heiter det i eit utsegn frå det russiske forsvarsdepartementet.

Talspersonen for Ukraina sin austlege militæradministrasjon, eit nivå over Khortytsia, seier til AFP at dette er «fullstendig løgn».

Naudetat-leiar skal vere død

Blant dei døde er ein leiar for naudetatane i Donetsk-regionen, ifølge den ukrainske innanriksministeren Ihor Klymenko. Opplysinga er ikkje stadfesta frå uavhengig hald.

Klymenko seier at redningsmannskapa blei «tvungne til å utsette arbeidet gjennom natta på grunn av ein stor trugsel om nye angrep».

Redningsmannskapa var tilbake på toppen av det øydelagde bygget tysdag. Foto: STRINGER / Reuters

– Vi fortset no med å ta ruinane ifrå kvarandre, sa Klymenko vidare.

Serhij Dobriak, leiaren for Pokrovsk sin militære administrasjon, seier til CNN at minst 2000 vindauge er knuste i området.

Hotellet som blei treft, skal ha vore stengt i fem veker.

– Halvparten av bygget er vekke, så det er bra det ikkje var nokon inni, fortel han vidare.

Meiner dei truleg visste om redningsfolk

Folkerettsekspert Camilla Guldahl Cooper seier det er vanskeleg å seie om det første angrepet var lovleg eller ikkje – altså om det fanst noko militært mål der russarane gjekk til angrep.

Camilla Guldahl Cooler er Førsteamanuensis ved Stabsskulen. Foto: Forsvaret.no

Rakett nummer to er ei anna sak, fortel ho. Kravet er nemleg at ein skal gjere alt som er praktisk mogleg for å hente inn informasjon.

– Det har gått for lang tid til å seie at det berre var ein del av same angrep, at ein trykte to gongar på knappen. Då må ein ta ei ny vurdering.

Før ein skyt skal ein gjere det som er praktisk mogleg for å redusere skade på vanlege folk og sivile bygg, ifølge Folkeretten.

Noko som gjer det meir komplisert er at naudetatane ofte kjem fort til staden når angrepet skjer i ein by, seier Guldahl Cooper.

Dette biletet av ukrainske hjelpearbeidarar i Pokrovsk er sendt ut av dei ukrainske naudetatane. Foto: HANDOUT / AFP

– Dei visste sannsynlegvis at det var hjelpemannskap til stades, seier ho om dei som tok avgjerda om å skyte ut rakettane.

– Dei argumenterer nok med at dei framleis angrip eit lovleg mål, men då har dei ikkje gjort nok for å ta omsyn til dei sivile.

Hevdar 78 hjelpearbeidarar er drepne i krigen

Sidan starten av krigen har 78 tenestepersonar blitt drepne og 280 skadde under utrykkingar til område som er utsette for angrep, melder dei ukrainske naudetatane tysdag.

Heller ikkje denne informasjonen har ikkje blitt stadfesta frå uavhengig hald.

Men ei skulding som «ofte dukkar opp», ifølge Guldahl Cooper, er at det russiske militæret angrip hjelpearbeidarar med vilje.

Ein ukrainsk hjelpearbeidar avbryt arbeidet for å søke dekning. Biletet er teke i Kostiantjnivka i mars. Foto: Evgeniy Maloletka / AP

– Det er tydeleg at dei har blitt utsette for mange angrep og skadar.

– Om dei har vore mål er kanskje litt uklart, men Russland ser ikkje ut til å ha gjort nok for å ta omsyn til at hjelpemannskap har særskilt vern og skal få gjere jobben sin.

Dette siste poenget, om at hjelpemannskapa ikkje skal vere mål i krigen, gjer opp «noko av kjernen til krigen sin folkerett», seier ho.

– Dei skal halde seg til det som er militært nødvendig, og å rette angrep mot hjelpemannskap er langt utanfor.