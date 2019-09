Raja sto igjen uten retrettmulighet

Tirsdag valgte Abid Raja å ytterligere spisse sin kritikk av Siv Jensens bruk av begrepet «snikislamisering».

Han krevde at statsminister Erna Solberg skulle rydde opp. Han krevde også en unnskyldning fra Siv Jensen for bruk av begrepet «snikislamisering», i bytte mot at han selv skulle beklage sin bruk av begrepet «brun propaganda».

Spørsmålet som da umiddelbart reiste seg, var om det var en klok vurdering av Raja å spisse dette ytterligere til.

Han skapte seg nemlig en fallhøyde da han stilte krav til både Solberg og Jensen, krav han måtte vite de ikke kom til å innfri.

Gjennom dette åpnet Raja også et rom for at kollegaer i hans eget parti kunne kritisere ham åpent.

Den muligheten grep de. Begge nestlederne – Ola Elvestuen og Terje Breivik – gikk ut og tok avstand fra Rajas ordbruk.

Uten retrettmulighet

Det viser at dette ble vel så mye en Venstre-konflikt, som en regjeringskonflikt.

Blant Rajas kritikere i Venstre, ses utspillet som en del av hans kamp for å komme seg inn i partiledelsen.

Og med tirsdagens kronikk sto Raja igjen uten retrettmulighet.

Det innså tilsynelatende også Raja selv – til slutt.

Tirsdag ettermiddag så han seg nødt til å komme med en ny uttalelse på Facebook. Da skrev han at han med uttalelsen om «brun propaganda» aldri mente å trekke koblinger til Hitler og nazisme: «og da det ikke var min hensikt og intensjon, tar jeg gjerne selvkritikk på det. Jeg tar faktisk avstand fra det».

Og med det ga Raja i prinsippet opp håpet om å få unnskyldningene han har etterspurt fra Frp.

Uforutsigbart i regjeringen

Så skal det sies at dette ikke bare er en konflikt i Venstre.

Abid Raja har gjennom sin knallharde kritikk og varsel om at han framover vil slå tilbake på tilsvarende ordbruk fra Frp, gitt argumenter til dem som mener det liberale Venstre og Raja aldri burde gått inn i regjering.

Hvordan dette forholdet utvikler seg framover er uforutsigbart. La Venstre først få arbeidsro til å velge sin nye toppledelse.