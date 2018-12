Raja om utskjellingen: – En følelsesmessig storm

Abid Raja satt i rommet da partileder Trine Skei Grande kom med en tirade mot ham på telefon til Høyres Henrik Asheim under budsjettforhandlingene på Stortinget. Det hun ikke visste, var at telefonen stod på høyttaler.

– Jeg kan gå så langt som til å si at alle vi tre som satt i forhandlingsrommet var sjokkerte. Det vekket veldig sterke følelser i meg. Jeg ble helt satt ut, sier Rajatil NRK i sitt første intervju etter hendelsen.

Han sier tiraden vekket veldig sterke følelser.

– Det var en vanskelig følelsesmessig storm inni meg, sier Raja til NRK.

Ble sykemeldt av Stortingets lege

Raja fortsatte å lede budsjettforhandlingene på Stortinget for Venstre også etter Grandes tirade.

14. november var det, ifølge Dagens Næringsliv, oppvaskmøte mellom Raja, Grande, Venstres parlamentariske leder og nestleder Terje Breivik og statssekretær Audun Rødningsby.

Men på oppvaskmøtet ble det tydeligvis ikke rent nok.

27. november, da Raja skulle lede an for partiet sitt i én av Stortingets viktigste debatter, Finansdebatten, var ikke Raja en gang på Stortinget.

Før ordskiftet startet, annonserte stortingspresidenten at Venstres finanspolitiske talsperson var sykemeldt.

Raja satt hjemme og så finansdebatten på TV.

– Stortingslegen sykemeldte meg frem til søndag som kommer, men jeg tok kontakt med henne for å be meg friskmeldt. Partiet trenger meg, sier Raja.

Godtar unnskyldningen fra Grande

3. desember gikk Trine Skei Grande offentlig ut og beklaget tiraden mot Raja (se video).

SIER UNNSKYLD: Trine Skei Grande langet ut mot sin egen finanspolitiske talsperson i samtale med Høyre-topp, som hadde telefonen på høyttaler. Her møter hun pressen etter avsløringen i DN. Du trenger javascript for å se video. SIER UNNSKYLD: Trine Skei Grande langet ut mot sin egen finanspolitiske talsperson i samtale med Høyre-topp, som hadde telefonen på høyttaler. Her møter hun pressen etter avsløringen i DN.

Nå sier Raja at han er rede til å slå strek over hendelsen og gå videre.

– Jeg har notert meg at hun entydig har sagt unnskyld i mediene, og hun har også beklaget det hun sa overfor meg i dag. De unnskyldningene tar jeg til meg og legger med det saken bak meg, sier Raja.

– Kan Venstre ha en partileder som undergraver sin egen finanspolitiske talsperson overfor en politiker fra et annet parti rett før budsjettforhandlingene starter?

– Det var veldig overraskende, både for de andre og meg. Samtidig har hun beklaget det. Både det hun sa og at hun sa det. Jeg er født og oppvokst i Norge, og en god norsk verdi er at man må tilgi hverandre når noen har bedt om unnskyldning, sier Raja.