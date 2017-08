– De driver valgkamp på at alle som er misfornøyde med noe, kan stemme på Senterpartiet. Det er greit nok, men det kommer ikke til å drive Norge framover, sier stortingsrepresentant for Akershus Venstre, Abid Raja.

Hvis Raja skulle ha rett i sin analyse av Senterpartiets valgkamp, er det mange misfornøyde velgere. For Sp kan bli valgets store vinner.

Ved forrige stortingsvalg fikk partiet en oppslutning på 5,5 prosent. Målingene tyder på at partiet kan bli dobbelt så stort i høstens valg.

Sprik by-land

Fremgangen kan partileder Trygve Slagsvold Vedum først og fremst takke distriktsvelgerne for. Ingen partier har like stort spenn i oppslutning som Sp. Mens partiet får under tre prosent på den siste Oslo-målingen, ser partiet 30-tallet på målinger fra Sogn og Fjordane.

– Sp er nok unikt i norsk sammenheng, i hvert fall i nyere tid, når det gjelder forskjellen i oppslutning mellom by og land, sier forsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning i Oslo.

DISTRIKTSPARTI. – Senterpartiets rolle har historisk sett vært å representere distriktene, og den rollen spiller de fortsatt, sier forsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning. Foto: UiO

Kraftig fremgang

I en rekke fylker uten de største byene har Sp nå en oppslutning på over 20 prosent:

Oppland: 23,6 prosent – opp 11,3 prosentpoeng fra 2013-valget (Markedsinfo for Gudbrandsdølen Dagningen 25.8.17).

– opp 11,3 prosentpoeng fra 2013-valget (Markedsinfo for Gudbrandsdølen Dagningen 25.8.17). Nordland: 21,5 prosent – opp 14,6 prosentpoeng fra 2013-valget (InFact for Amedia 23.8.17).

– opp 14,6 prosentpoeng fra 2013-valget (InFact for Amedia 23.8.17). Hedmark: 23,7 prosent – opp 13,5 prosentpoeng fra 2013-valget (InFact for VG 22.8.17).

– opp 13,5 prosentpoeng fra 2013-valget (InFact for VG 22.8.17). Sogn og Fjordane: 34,1 prosent – opp 13,5 prosentpoeng fra 2013-valget (InFact for Firda/Sogn Avis/Firdaposten 14.8.17).

– opp 13,5 prosentpoeng fra 2013-valget (InFact for Firda/Sogn Avis/Firdaposten 14.8.17). Nord-Trøndelag: 25,5 prosent – opp 8,8 prosentpoeng fra 2013-valget (Sentio for Trønder-Avisa 8.8.17).

I Finnmark ligger Sp på 17,9 prosent på VGs siste måling, en femdobling sammenlignet med valget for fire år siden.

Det er ikke nytt at Sp har størst oppslutning i distriktene. Men det er ifølge Bergh lenge siden fremgangen på mindre steder har vært så stor som nå. Politireformen, kommunesammenslåinger og regionreformen har aktualisert konfliktlinjen by-land, mener han.

– Og så har jo partiet selv selvsagt utnyttet den situasjonen og klart å mobilisere velgere, sier han.

– Sp vil flå storbyene

Abid Raja, som er samferdselspolitiker, mener at særlig kollektivsatsing i og rundt byene kan bli rammet av et Sp i regjering.

– Vi har en ambisiøs togsatsing for storbynære områder. Sp går til valg på det motsatte. De skal ta disse pengene fra storbyområdene og gi de til distriktene, sier han.

Raja understreker samtidig at distriktene også skal få sin fortjente andel.

– Men å flå byene for at det skal blomstre i distriktene tror jeg ikke er en politikk som tjener Norge.

Dårlig stunt

Aisha Naz Bhatti er Oslo Senterpartis førstekandidat i valget. Hun kaller utspillet fra Raja et dårlig stunt.

DISTRIKTSPOLITIKK ER BRA FOR BYENE. Aisha Naz Bhatti (Sp) lover gode tjenester og kollektivtilbud – også i byene. Foto: Katrin Hellesnes / NRK

– Med tanke på hvordan Venstre ligger an på meningsmålingene, kan dette fremstå som litt desperat, sier Bhatti.

Hun mener Senterpartiets oppslutning på målingene viser at folk er opprørte og frustrerte over regjeringens sentraliseringspolitikk

– Senterpartiet er opptatt av å levere gode tjenester der folk bor, også i byene. Det er ikke vi som har plantet misnøye hos folk, sier hun, og peker på at Venstre er støtteparti for den blå regjeringen.