Raja hevder LO undergraver frivillig arbeid

«Til ungdommen: Vil du ha erfaring med valgkamp? Jeg søker traineer. Du får lite betalt men må jobbe mye».

Med denne Twitter-meldingen mandag morgen lenket Venstres 1.-kandidat i Akershus, Abid Raja, til annonsen der Venstre søker engasjerte ungdommer til valgkamparbeid for nettopp Abid Raja.

Raja etterlyser unge folk som blant annet kan organisere dørbankaksjoner, lage grafikk til nettsidene og arbeide med sosiale medier. Ungdommen får ikke lønn, men loves blant annet reisekort, Venstre-anorakken og «attest og Abid som referanse ved arbeidets slutt».

FRIVILLIGE: Spjelkavik understreker at også LOs sommerpatrulje bruker frivillige, men sier de kan komme å gå som de vil. Foto: Andreas Grimsæth / NRK

– Må være tydelig

Som Avisenes Nyhetsbyrå først meldte mandag fikk annonsen LO til å reagere.

LO mener ordlyden i annonsen gir inntrykk av at dette er en jobb, som dermed fortjener lønn.

Pål Henriksen Spjelkavik, LOs ungdomsrådsgiver, sier til NRK at de har målt teksten opp mot kriteriene for hva som skal til for at noe kan regnes som et arbeidsforhold (se faktaboks).

Krav til arbeidsforhold Ekspandér faktaboks I forarbeidet til arbeidsmiljøloven er det listet opp sju kriterier for når man kan snakke om et arbeidstakerforhold: Arbeidstakeren har plikt til å stille sin personlige arbeidskraft til rådighet og kan ikke bruke medhjelpere for egen regning.

Arbeidstakeren har plikt til å underordne seg arbeidsgiverens ledelse og kontroll av arbeidet.

Arbeidsgiveren stiller til rådighet arbeidsrom, maskiner, redskap, arbeidsmaterialer eller andre hjelpemidler som er nødvendige for arbeidets utførelse.

Arbeidsgiveren bærer risikoen for arbeidsresultatet.

Arbeidstakeren får vederlag i en eller annen form for lønn.

Tilknytningsforholdet mellom partene har en noenlunde stabil karakter, og er oppsigelig med bestemte frister.

Det arbeides hovedsakelig for én oppdragsgiver.

Kilde: ot.prp.nr 49

Deres konklusjon er at utlysningen Venstre la ut mandag treffer på alle punkter, bortsett fra dette med lønn.

– Hvis de vil ha en valgkampfrivillig så må de være tydelig på det, og ikke bruke ordet «jobb» to ganger, ikke bruke «arbeid» to ganger, og ikke prate om kompensasjon i stedet for lønn, sier Spjelkavik.

Raja: – Ikke lønna man jobber for

Men Abid Raja tar ingen selvkritikk. Han sier til NRK at LO driver med «overføleri av ord».

– Selv LO må jo skjønne at når man jobber for et politisk parti som frivillig og ung, så er det ikke lønna man jobber for. Man jobber fordi man tror på de ideene, sier Raja.

Den profilerte Venstre-politikeren mener han «rekker ut en hånd til unge som ønsker erfaring fra å drive valgkamp».

– Jeg skjønner at LO har behov for å skape et inntrykk av at vi undergraver arbeidslinja, men da vil jeg svare at de med dette er med på å undergrave frivillighetslinja, som vi er helt avhengige av i politisk virke, sier Raja.

Ikke lenger fulltid

Samtidig som Raja avviser all kritikk, har Venstre valgt å endre noen av formuleringene i stillingsutlysningen.

ENDRET: Slik ser starten på Venstres annonse ut nå, og ordet fulltid er borte. Venstre i Akershus sier til NRK at debatten gjorde dem ​oppmerksom på at noe av ordbruken var upresis. Foto: Skjermdump Venstre

Der tittelen første spurte «Vil du drive valgkamp på fulltid for Venstre?», er ordet fulltid nå borte. Det samme er «kompensasjon», og det kommer tydeligere fram at det frivillige arbeidet kan kombineres med skole eller studier.

– Vi er glad for ha blitt gjort oppmerksom på at dette kunne misforstås og er veldig glad for alle frivillige som deltar i valgkampen. Ungdommer som får erfaring med frivillig arbeid tett på Abid og stortingsvalgkamp får med med seg verdifull erfaring, og vi ønsker å gi flere denne muligheten. Demokratiet en stor dugnad, med frivillig arbeid som grunnmur, skriver 2.-kandidat i Akershus, Solveig Schytz, i en tekstmelding til NRK.

Artikkelen er oppdatert med bilde av logoen til LOs sommerpatrulje.