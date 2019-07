I mai kunngjorde Jevnaker kommune at rådmann May-Britt Nordli har sagt opp stillingen for å ta konsulentoppdrag for hodejegerselskapet Skagerak Consulting.

Nå kommer det frem at nettopp Skagerak Consulting får oppdraget om å rekruttere Nordlis etterfølger.

NRK har to ganger tatt kontakt med Nordli om saken. Hun avsluttet samtalen begge ganger. I en tekstmelding viser hun i stedet til ordføreren for ytterligere spørsmål.

Ett av spørsmålene Nordli ikke vil svare på er om hun har vært involvert eller spurt til råds før selskapet hun snart skal jobbe for fikk oppdraget om å finne hennes etterfølger.

– Jeg har ingen kommentarer, skriver Nordli i en tekstmelding. Hun har vært rådmann i Jevnaker siden 2012, da hun kom fra jobben som direktør for samfunnsutvikling i KS.

Vil ikke intervjues

NRK har innsyn i kommunens tildelingsbeslutning i saken. Det er signert en av rådmannens underordnede ansatte, HR-sjef John Petter Granheim.

NRK har fått innsyn i dette dokumentet, som har tittelen «tildelingsbeslutning». Utsnittet er gjort av NRK. Foto: Vegard Venli

Ifølge forvaltningsloven er alle ansatte som er underlagt en inhabil leder også automatisk inhabile til å fatte beslutning i saken. Men Granheim vil ikke stille til intervju for å forklare seg om sin rolle i saken.

Heller ikke Skagerak Consulting ønsker å stille til intervju. Men i en tekstmelding skriver daglig leder i Skagerak Consulting:

«Vi har ikke hatt kontakt med avtroppende rådmann i forhold til tilbudet eller oppdraget».

Overrasket over kopling

Nordli er formelt Jevnaker kommunes rådmann frem til 1. september, ifølge kommunens pressemelding.

NRK har vært i kontakt med to av tilbyderne som også ble spurt av kommunen om å levere tilbud om leveransen, men som altså ble slått på målstreken av rådmannens fremtidige arbeidsgiver.

– Dette var jeg ikke klar over, sier partner i Mercuri Urval Ole Petter Bratteberg, når NRK forteller ham om rådmannens kopling til Skagerak Consulting.

– Det var litt rart at kommunen ikke informerte oss om denne bindingen til rådmannen når også Skagerak Consulting deltok i konkurransen. Kommunen bør ta lærdom av saken med tanke på hvordan de framstår i offentlige anskaffelser for fremtiden, sier Bratteberg.

NRK har også vært i kontakt med en annen av tilbyderne som finner kommunens handlemåte i saken oppsiktsvekkende, men som ikke ønsker å uttale seg offentlig om saken.

Kommunen kunne ekskludert firmaet der rådmannen skal begynne å jobbe, påpeker advokat Marianne Dragsten. Foto: Vaar Law Advokatfirma

– Uheldig

Advokat og anbudsekspert Marianne Dragsten i advokatfirmaet Vaar Law har vurdert saken på forespørsel fra NRK.

Hun er kritisk til at HR-sjefen i kommunen har signert på kommunens tildelingsbeslutning.

– Det fremstår uheldig, fordi rådmannen er inhabil i denne konkurransen. Da burde det fremgått tydelig at de som fattet beslutningen ikke var underordnet rådmannen i denne saken.

– Hvilke konsekvenser kan saken få for kommunen?

– Hvis det nå viser seg at vedkommende som gjorde beslutningen var inhabil, så vil kontrakten være tildelt ugyldig. Men hvis vedkommende ikke er det så er det uheldig, og det vil ikke få noen rettslige konsekvenser.

Dragsten påpeker at siden anskaffelsen er under terskelverdien for offentlig kunngjøringsplikt, sto kommunen i praksis fritt til å ekskludere Skagerak Consulting.

– Det er uheldig at det selskapet likevel fikk være med i konkurransen, når kommunen hadde anledning til å velge hvem som skal få lov til å være med.

Forsvarer kommunens beslutning

Ordfører i Jevnaker, Lars Magnussen (Ap). Foto: Jorn Gronlund / Jevnaker kommune

Ordfører Lars Magnussen forsvarer at beslutningen om å gi oppdraget til Skagerak Consulting er signert av kommunens HR-sjef.

– Vedkommende har hele veien handlet på vegne av ansettelsesutvalget som har styrt prosessen, sier Magnussen.

Han opplyser til NRK at ansettelsesutvalget flere ganger har drøftet og veid de ulike leverandørene opp mot hverandre, før han som utvalgets leder til slutt ga klarsignal for Skagerak Consulting.

– Det var de som ga det beste tilbudet, slår Magnussen fast. Han forteller at det var han som kjente til selskapet, gjennom dialog med andre kommuner.

Han medgir også at det var kjent at rådmannen skulle begynne nettopp i dette selskapet, og at han til tross for denne kunnskapen valgte å invitere selskapet inn i anbudskonkurransen:

– Vi landet vel på det fordi vi ellers ville ha ekskludert ett av de selskapene som hadde veldig mange referanser på dette med rådmannsansettelser.