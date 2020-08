– Det er mange om beinet og boligmarkedet er spesielt hett på denne tiden av året, sier Dag Jørgen Hveem, advokat og BI-lektor, som underviser ved blant annet eiendomsmeglingsstudiet.

Å kjøpe bolig er gjerne en av de største investeringene en gjør. Derfor kan det være lurt å lese seg opp før du begynner boligjakten.

Hveem gir sine beste råd for deg som skal kjøpe bolig i et brennhett marked, som blant annet:

Gå på mange visninger

Gi bud som viser at du mener alvor

Og kanskje viktigst – ha is i magen

Sørg for å ha pengene klare

Før du kan begynne å lete etter bolig må du sørge for at du har finansieringen på plass. Hveem råder å alliere seg med noen har erfaring med boligkjøp.

– En må ha en ramme for hvor dyr bolig en kan kjøpe og avklare både med bank og foreldre hva de kan bidra med, sier Hveem.

Dag Jørgen Hveem er advokat og lektor på BI. Han underviser blant annet ved eiendomsmeglingsstudiet. Foto: BI Foto: BI

– Vær våken på visningen

Hveem mener det er lurt å gå på mange visninger og se nøye rundt seg når man er på visning. Spesielt når du tenker på å kjøpe en gammel bolig.

– En megler vil alltid vise boligen fra sin beste side, og det betyr at fokuset rettes mot det, sier han.

Ofte dukker det opp overraskelser etter boligkjøpet som du ikke fikk med deg på visingen.

– Det er veldig viktig å være våken på visningen, sier Hveem.

Rist av deg konkurrentene i budrunden

– Hovedregelen i disse tider er at attraktive objekter går over prisantydning, sier Hveem.

Når det kommer til budrunden råder han å riste av seg konkurrentene ved å legge inn et høyt nok bud.

Byr du for lavt kan du dra med deg flere inn i budrunden. Gjennom budrunden mener Hveem er det viktig å markere kraftig at man mener alvor.

– Man bør vanligvis ikke by 10.000 kroner over andre bud, men heller nærmere 50.000 kroner hvis man har mulighet og mener boligen er verdt det, sier Hveem.

Når boligen er din, ordner megler og banken din resten, inkludert innhenting av nødvendige underskrifter. Dette går som regel på skinner, sier Dag Jørgen Hveem. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Når visningen blir avlyst

Noen ganger skjer det at visningen blir avlyst fordi boligen allerede ble solgt. Da kan kjøper ha fått et direkte bud og takket ja til det. Uten en budrunde.

– Det er når noen er sikre på at kjøpet er fornuftig. Budet må være såpass høyt at selger ikke tør å gå fra det, sier Hveem.

I tillegg kan det skje at selgeren velger andre faktorer som tidlig overtagelse, framfor det høyeste budet.

– Is i magen

Hveem mener det kan være skummelt å bli veldig forelsket i en enkelt bolig. Det kan ende med at du betaler mer enn du må.

– Det er et ganske stort tilbud der ute, selv om det er mange om beinet. Ha is i magen og en fot i bakken, sier Hveem.

Han poengterer at det er smart å ha alternativer, og at du gjør megler oppmerksom på at du ser på andre boliger.

Han understreker at det er veldig viktig å tenke på at boligen du kjøper, også sannsynligvis skal selges i framtiden. Da bør du være klar over ulike ting som dra ned verdien.

– Vær oppmerksom på om det er uteplass, om boligen ligger i fjerde eller femte etasje uten heis, om den er på bakkeplan og trafikkstøy. Tenk at boligen må kunne stå sterkt også i et tregere marked, sier Hveem.