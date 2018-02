Råd fra kjendisinvestor: Sitt bom stille

Etter kraftig fall mandag åpnet i børsen i New York svakt ned tirsdag ettermiddag. Det gir Sissener økt tro på at fallet bare er en korreksjon ikke starten på et kraftig fall og en nedtur.

– Verdensøkonomien fyrer på alle sylindre. Selskapene tjener mer penger. Jeg kan ikke se noe makroøkonomisk som tilsier at aksjemarkedet skal ned, sier Sissener.

Spår rentehopp og børsfall

Kredittanalytiker Pål Ringholm i SpareBank 1 Markets ser i motsetning til Sissener en klar årsak til å være mer skeptisk til aksjemarkedet.

AVBLÅSER RENTEFEST: kredittanalytiker Pål Ringholm i Sparebank 1 Markets mener høyere renter vil gi lavere børskurser. Foto: Inger K. Lee/Ole P. Klepp / NRK

– Det er mer enn 50 prosent sannsynlig at rentefesten med historisk lave renter er over, sier Ringholm.

Han mener høyere renter slik man nå har sett på amerikansk statsgjeld kan gi et kraftig kutt i verdien av selskapene på børsene.

For når renta øker – så synker verdien av de fremtidige overskuddene i bedriften de har investert i. Rett og slett fordi man nå kan få avkastning på pengene risikofritt ved å låne penger til den amerikanske staten.

– Mange har trodd at renta skal være lav for evig tid. Så øker renta og verdien av investeringene de har gjort faller.

Stiger fra start

Investorene på New York børsen tenker foreløpig ikke helt som kredittanalytiker Ringholm. Kort tid etter børsåpning 15:30 norsk tid var det amerikanske aksjemarkedet i svakt i pluss.