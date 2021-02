Jeg har planlagt oppussing av leiligheten og har inngått avtale med en utenlandsk snekker fra et EØS-land. Imidlertid måtte han reise til hjemlandet i midten av januar. Nå er planen at han skal reise tilbake til Norge i midten av februar for å starte arbeidet. Hvis han fremviser arbeidskontrakt med meg, så slipper han vel inn i landet?