Putin-alliert skuldast for å ha adoptert tvangsdeportert jente frå Ukraina

Margarita vart henta frå eit barnesjukehus i Kherson, då Russland invaderte byen i 2022.

BBC har saman med den ukrainske menneskerettsetterforskaren Victoria Novikova forsøkt å finne ut kva som skjedde med henne.

No skuldast den russiske toppolitikaren Sergej Mironov for å ha adoptert den tvangsdeporterte jenta.

Han er ein stor tilhengar av Russlands krigføring i Ukraina og har blitt tildelt utmerkingar av president Vladimir Putin.

Han avviser påstandane i BBCs gransking.

Historia om Margarita

Den ti månadar gamle jenta blei behandla for bronkitt på barnesjukehuset i Kherson i 2022.

Mora sa ifrå seg foreldreretten før jenta blei fødd og faren har ikkje blitt lokalisert. Barnesjukehuset fungerte også som ein barneheim.

Ei ukjend kvinne møtte opp på sjukehuset i august 2020 og introduserte seg som sjef for barnedepartementet i Moskva, skriv BBC.

Russiske byråkratar som kontrollerte sjukehuset, skal ha forlangt at Margarita blei sendt heim igjen. Innan ei veke møtte russiske menn i militære klede opp for å hente jenta, ifølge granskinga til BBC og Victoria Novikova.

I vekene som følgde skal fleire menn i militære klede ha møtt opp og henta barna. Igor Kastyukevich, eit medlem av den russiske nasjonalforsamlinga, skal også ha vore der.

Dukka opp hos russisk politikar

Etter fleire månadar med etterforsking har BBC og den ukrainske menneskerettsetterforskaren identifisert kvinna som møtte opp på barnesjukehuset.

Ho heiter Inna Varlamova og jobba for den russiske nasjonalforsamlinga, men det er uklart i kva grad, skriv BBC.

Førre desember skal det så ha blitt oppretta ein fødselsattest for ei 14 månadar gamal jente. Der står det at ho visstnok skal ha blitt født i Podolsk utanfor Moskva.

Varlamova er gift med Sergej Mironov. Han er russisk politikar og leiar for det sosial konservative partiet SRZP. Det er ein del av opposisjonen som støtter Vladimir Putin.

På papira var Sergej Mironov og Inna Varlamova oppført som foreldre.

Bursdagen var 31. oktober 2021, same dag som Margarita.

BBC har fått tak i adopsjonspapira til jenta. Dei skal stadfeste at jenta har fått nytt namn og ny nasjonalitet.

Dei russiske styresmaktene seier til BBC at dei ikkje kjenner til saka og ikkje kan kommentere ho.

Torsdag skriv Mironov på Telegram-kanalen sin at han har blitt utsett for eit informasjonsangrep.

– Eg ser ingen vits i å reagere på nok eit falsk hysteri utløyst av dei ukrainske spesialtenestene og deira vestlege kuratorar, skriv han.

– Lovstridig

Inna Sangadzhiyeva ved Den norske Helsingforskomite har Russland som spesialfelt.

– I dette tilfelle er ikkje barnet berre bortført, men dei har endra identitet og namn. Det er absolutt lovstridig, seier ho.

– I byrjinga var bodskapen til russarane at dei hjelper barna som blir misbrukt av nazistane. Det er berre propaganda.

I februar i år publiserte amerikanske forskarar ein rapport der dei hevdar at Russland har teke minst 6000 born frå Ukraina.

Dommarar i Den internasjonale strafferettsdomstolen (ICC) sende ut arrestordre mot Vladimir Putin og barneombodet i den russiske regjeringa, Maria Lvova-Belova, i mars i år på grunn av krigsbrotsverk.

ICC hevda dei var ansvarlege for ulovleg deportering av born frå Ukraina til russiske område.

Det nektar den russiske regjeringa for, men seier dei evakuerer born for å beskytte dei.

– Etter at ICC kom på bana har russiske styresmakter snakka mindre opent om dette enn tidlegare, fortel Sangadzhiyeva.

Kristin Oudmayer er direktør for barn sine rettar i Unicef. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Unicef er bekymra

Kristin Oudmayer er direktør for barn sine rettar i FN-organisasjonen Unicef Noreg. Organisasjonen har ikkje detaljar om det som skal ha skjedd med den ukrainske jenta.

Oudmayer seier likevel at Unicef lenge har vore bekymra for rapportane som seier at ukrainske born har blitt bortført til Russland.

– Vi flagga frå krigen starta ein bekymring for at barn ville bli borte som følge av den store flyktningstraumen, seier ho til NRK.

– Stater skal aldri handle slik at barna sine rettar til statsborgarskap, identitet eller familierelasjonar blir rive bort.

Oudmayer kan ikkje seie noko om kvifor Russland gjer dette. Erfaringar frå andre krigar er at barn ofte blir misbrukt for å svekke motparten.

– Adopsjon skal aldri skje i ein humanitær krise.

– Ein skal ikkje rekne med at barn som blir skilt frå foreldra sine under krig er foreldrelause, seier Kristin Oudmayer.