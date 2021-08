– Det er som et nytt hus, vi kuttet vel energiforbruket med to tredeler, sier Jørgen Teien Blystad.

60-tallshuset på Blommenholm i Bærum har fått bergvarme og ventilasjon som gjenvinner varmen. Vegger og loft er etterisolert, luftlekkasjer er tettet. Dørene er byttet ut og alle de gamle vinduene er erstattet med energieffektive vinduer med tre lags glass.

– Jeg oppfordrer gjerne folk til å restaurere og bygge energieffektivt. Men kanskje de ikke skal involvere Enova, sier Jørgen Teien Blystad. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Det burde være som musikk i ørene til Enova, det statlige foretaket som skal fremme energieffektive løsninger.

Huset er oppgradert til det Enova kaller energinivå 2 (tilnærmet lavenerginivå). Det kvalifiserer til vanligvis til 125.000 kroner i tilskudd fra Enova til «oppgradering av bygningskroppen».

Enova ga dem tilskudd til bergvarme og balansert isolasjon.

Men Jørgen og kona Karoline Teien Blystad fikk avslag da de søkte tilskudd til oppgradering av bygningskroppen. Enova mener de har gjort for mye selv.

– Jeg burde sikkert aldri ha skrevet at vi gjorde noen småting selv, burde latt som ingenting og sagt at proffe entreprenører gjorde alt sammen, sier Jørgen Teien Blystad. Kona Karoline til venstre. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

La isolasjon selv

– Som jeg skrev til Enova; vi dyttet isolasjon mellom stenderne. Men det er jo sånn når du pusser opp et hus, så lenge du ikke flytter ut og bor på hotell: Det blir fort til at du gjør småting selv underveis selv, sier Jørgen Teien Blystad.

Karoline Teien Blystad er veldig fornøyd med det nyrenoverte huset. – Men det blir veldig dyrt hvis du skal leie inn profesjonelle til å gjøre absolutt alt, sier hun. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Enova-tilskuddet gis i ettertid. Kriteriene ligger ikke framme på nettet, men i en PDF-fil som kan lastes ned fra nettsidene til Enova. Der står det blant annet:

• Egeninnsats fra boligeier/søker kan kun omfatte rivearbeid, avfallshåndtering og innvending arbeid som ikke omfatter isolasjon og tetting.

Jørgen Teien Blystad hevder at Enovas svartjeneste på forhånd muntlig sa at det var greit å «gjøre litt selv».

– De burde vært klokkeklare på at gjør du noe som helst selv, så får du avslag, sier han.

Småbarnsfamilien har fått et mye lunere hus med mye lavere energiforbruk. Her er Jørgen sammen med eldstemann Brede (3). Foto: Kjartan Rørslett / NRK

– Blir dyrt

Familien har hatt profesjonelle firmaer til å gjøre det aller meste av renoveringen. Karoline Teien Blystad mener det viktigste burde være at energiforbruket i huset er kraftig redusert.

– Det jo veldig dyrt å leie inn folk til å gjøre alt i et sånt prosjekt. Så de fleste vil vel prøve å gjøre det som ikke er for vanskelig selv, sier hun.

Enova ønsker ikke å kommentere denne saken, skriver pressesjef i foretaket, Eiliv Flakne, i en tekstmelding til NRK.

Han vil heller ikke på generelt grunnlag svare på hva som er problemet med for stor egeninnsats.

– For firkantet

– Dette er nok et eksempel på hvor vanskelig Enova gjør det for vanlige husholdninger å treffe smarte energitiltak hjemme, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseiernes Landsforbund.

Enova har også tidligere fått kritikk for å være for firkantet. En familie på Sokna ble nektet 125.000 kroner i tilskudd fordi regninger for byggematerialer ble sendt feil.

– Jeg sa at jeg hadde gjort litt selv, og bang, så sa de at jeg ikke fikk noen støtte, sier Odd Inge Elemy på Søm i Kristiansand. Han fikk avslag på søknaden om 100.000 kroner i Enova-tilskudd, selv om huset ble mye mer energieffektivt. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Tømrer gjorde for mye

Også Odd Inge Elemy i Kristiansand fikk avslag på søknad om Enova-tilskuddet etter at huset var ferdig renovert. Huset på Søm er bygd i 1969, og Elemy og kona kjøpte det i 2018. Det var dårlig isolert og trekkfullt.

– Om vinteren måtte du helst ha på vindjakke innendørs, sier Elemy.

Han og kona bestemte seg for en grundig renovering av huset. Det er etterisolert og tettet, har balansert ventilasjon, nye dører og vinduer, for å nevne noe.

– Det har en helt annen isolasjonsevne nå, sier Elemy.

Odd Inge Elemy arbeider som lærer, men er tømrerutdannet og sier han gjorde en del av renoveringsarbeidet selv. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Han er lærer til daglig, men har tømrerutdanning og lang erfaring. Han gjorde derfor en god del av renoveringsarbeidet, under veiledning av og i samarbeid med en godkjent byggmester.

– Jeg sa at jeg hadde gjort litt selv, og bang, så sa de at jeg ikke fikk noen støtte, sier Odd Inge Elemy.

– Føles som jeg har lurt dem

Familien i Kristiansand brukte byggmester Steffen Sørheim som energirådgiver i prosjektet. Han har gått kurs hos Enova for å bli energirådgiver, men sier han ikke visste at reglene for egeninnsats er så strenge.

Energirådgiver Steffen Sørheim sier han ikke ville anbefalt en så omfattende renovering hvis han hadde visst at huseierne ikke ville få støtte fra Enova.

– Det føles som jeg har vært med å lure Odd Inge og kona opp i større utgifter enn de hadde trengt å få, sier Sørheim.

Han sier han ikke ville anbefalt dem å ta en så omfattende og kostbar renovering hvis han hadde visst at de ikke kom til å få støtte fra Enova.

– Enova må slutte å stikke kjepper i hjula på folk som vil gjøre noe selv for å redusere energiforbruket i boligen, mener generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseiernes Landsforbund. Foto: Moment studio (

Går fint å kontrollere

Huseiernes Landsforbund mener Enova er så strenge at det kan gå ut over vanlige folks motivasjon til å bidra med miljøvennlige tiltak hjemme.

– Men Enova må jo være sikre på at renoveringsarbeid de støtter blir ordentlig gjort?

– Ja, men det ansvarlige firmaet som likevel er inne i prosjektet, kan dokumentere at egeninnsatsen som er nedlagt, holder den kvalitetsmessige standarden som Enova forlanger, sier Meyer.

Energitiltak i bygninger kan spare mer energi enn all vindkraft som ble produsert i Norge i fjor, viser en beregning fra NVE.

Det nyrenoverte huset i Kristiansand. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Betales av strømkundene

Private husholdninger betaler hvert år inn til sammen 400 millioner kroner til Energifondet, som forvaltes av Enova. Etter avtale med myndighetene skal minst 250 millioner kroner gå til å støtte tiltak i private husholdninger.

I fjor klarte de bare bevilge 155 millioner kroner. Hittil i år har Enova betalt ut omtrent 70 millioner til husholdninger, det gjenstår altså 180 millioner.

Til sammenligning har Equinor fått tilsagn om 2,3 milliarder kroner i tilskudd til havvind-prosjektet Hywind Tampen. Equinor hadde et resultat i andre kvartal i år på over 40 milliarder kroner.

​​​​​​Enova har fått flere spørsmål fra NRK, men ønsker altså ikke svare på dem eller kommentere denne saken.