Punger ut for fastprisfelle på 6,49 kroner: – Det vil gå utover julefeiringen

I september ringte strømselskapet Los til trebarnsmor Cathrine Fjeld i Furuholtet på Sørlandet.

– Da fortalte de at strømprisen var spådd å komme opp i 10–20 kroner per kilowattime, sier hun til NRK.

Ordene traff sykepleieren som hadde gruet seg til strømregningene i vinter. Men Los ville tilby henne en løsning mot pristoppene: Bind strømprisen til 6,49 kroner for november og desember, inkludert avgifter og påslag.

I en travel hverdag fikk hun to dagers frist til å slå til på tilbudet.

– Det ble lagt fram som at dette er ikke noe mer å tenke på, at dette bør du gjøre. Det tenkte også jeg hvis strømmen skal opp i 10–20 kroner. Jeg har ikke råd til å la være, så det takket jeg ja til, sier hun.

Cathrine Fjeld fikk en e-post av Los etter telefonsamtalen. Forbrukerrådet forteller at flere kunder har tatt kontakt og sier de følte seg stresset av den korte svarfristen, og at Los forespeilet skyhøye priser uten avtalen. Foto: Victoria Marie Nordahl / NRK

Strømstøtten slår fastpris inntil 40 kroner

Ifølge Fjeld, sa telefonselgeren ingenting om at hun ville komme bedre ut med den statlige strømstøtten dersom prisen skulle bli så dyr som 20 kroner.

Strømstøtten dekker nemlig 90 prosent av prisen over 70 øre.

Ordningen er faktisk så god at prisen må godt over 40 kroner per kilowattime i snitt før fastprisen til Los sikrer kundene en lavere grunnpris på strøm, ifølge NRKs beregninger.

– Avtalen de fikk var, og er jo, en veldig dårlig avtale, sier forbrukerjurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

Salgssjef Rolf Bjarne Eriksen i Los er uenig.

– «Los forutsigbar» som tjeneste er en god avtale. Så ser vi denne gangen at markedet har snudd, og det kunne ingen forvente, sier han.

Salgssjef Rolf Bjarne Eriksen i Los sier kundene hos Los har ønsket fastprisavtaler. Foto: Ada Drevdal Bjøranger / NRK

Venter 10.000 kroner dyrere regning

Men dette er ikke det eneste ugunstige ved denne avtalen.

I snitt kostet strømmen 3,54 kroner på Sørlandet i september. I oktober raste prisen, og hittil i november har spotprisen vært 53,6 øre i snitt, ifølge Nordpool.

Strømstøtten regnes ut etter spotprisen. Når snittprisen er under 70 øre, får ikke fastpriskundene et eneste øre i strømstøtte.

Fjeld regner med at hun må betale 10.000 kroner ekstra fordi hver kilowattime koster henne 6,49 kroner.

– Det vil gå utover julefeiringen og julepakker. Den halve skatten i desember går til Los, sier hun, og fortsetter:

– Jeg har sendt en e-post om hvor mye det koster å komme ut av avtalen. Jeg fikk svar i dag at jeg må betale 8000 kroner, sier hun.

Fjeld hadde ikke regnet med å tjene på fastprisavtalen, men trodde ikke nedsiden var enorm.

Over telefon fikk hun hverken forklart hvordan strømstøtten eller bruddgebyret fungerer, forteller hun. Det samme sier en rekke kunder til NRK, og Forbrukerrådet sitter på tilsvarende opplysninger fra flere frustrerte kunder.

– Jeg skal klare å komme meg gjennom dette selv om det er svindyrt. Men det er nok en del andre barnefamilier som vil slite, sier Fjeld.

– Horribelt

Fjelds historie er altså ikke unik. I sosiale medier er folk nærmest i panikk over hvordan fastprisen slår ut. Også Agderposten snakket i oktober med en minstepensjonist som frykter sjokkregning, mens Fædrelandsvennen omtalte et annet tilfelle onsdag kveld.

Los vil ikke fortelle NRK hvor mange som slo til på tilbudet.

NRK har snakket med flere kunder med dårlig råd og som ikke vil stå fram med navn.

– Det er helt horribelt. Her sitter vi igjen og får to store regninger i desember og januar. Januar er den verste måneden, sier en pensjonist.

Los-kunder fikk tilbudet på e-post 13. september eller ble oppringt av en selger. E-posten inneholder ingen regnestykker av hvordan strømstøtten følger spotprisen, eller hvor dyrt bruddgebyret kunne bli. Foto: Skjermdump mail til kunde

En annen forteller at han er uføretrygdet og mottar bostøtte, og ble skremt etter å ha lest i avisen at strømmen kunne koste 10 kroner. Han fikk ingen telefon, men en fristende e-post fra Los:

«Med Los forutsigbar knyttet til din strømavtale, kan du velge fastpris i korte perioder for å beskytte deg mot de høyeste pristoppene i strømmarkedet.» står det i mailen NRK har sett.

Dette skrev Los i e-posten til kundene 13. september Ekspandér faktaboks LOS forutsigbar - fastpristilbud for november og desember Bestillingsfrist er torsdag 15. september kl 20.00 Med LOS forutsigbar knyttet til din strømavtale, kan du velge fastpris i korte perioder for å beskytte deg mot de høyeste pristoppene i strømmarkedet. Årsaken til kort bestillingsfrist er store svingninger i markedet. Fastpristilbud for november og desember 2022

Fastpristilbudet er 649,90 øre/kWh og inkluderer mva. og avgifter. Fastprisen må bestilles innen torsdag 15. september kl 20.00 ved å bruke lenken under. Etter bestilling mottar du en bekreftelse og deretter er din fastpris registrert. Merk at nettleie kommer i tillegg til fastprisen. Når fastprisperioden er over, får du automatisk tilbake din opprinnelige strømavtale. Om du ikke ønsker å benytte fastpristilbudet denne gangen, trenger du ikke foreta deg noe. Du trenger ditt kundenummer for å bestille fastprisen for november og desember. Det er xxxxxx. Bestill fastpris her Vi gjør oppmerksom på at selv om det har vært lønnsomt å benytte seg av fastpristilbudet fra LOS i hele 2022, så er det forutsigbarhet som er hensikten. Målet er ikke å slå spotprisen, men gi en forutsigbar strømpris. Prisforventninger

Strømmarkedet er ikke til å kjenne igjen, og kraftsituasjonen er unormal på alle måter. Situasjonen er like uoversiktlig som uønsket, både for kundene våre, og for oss som strømleverandør. Hovedårsaken er prisen på gass, som har skutt i været etter den russiske invasjonen. Som følge av krigshandlingene i Ukraina og de europeiske landenes sanksjoner, har Russland, som sitter på store mengder naturgass, stanset eksporten av gass til Europa og en rekke land sliter nå med å fylle sine lager. Strømstøtte

Regjeringens ordning med strømstøtte gjelder også kunder med fastpris, men det er spotprisen som danner grunnlaget for strømstøtten, ikke fastprisen. Det er gjennomsnittlig spotpris som danner grunnlaget for støtten fra regjeringen, selv om den er lavere en fastprisen. Mer om strømstøtten kan du se her. Avtalevilkår LOS forutsigbar er en tjeneste fra LOS hvor du har mulighet til å velge fastpris i relevante perioder gjennom året. LOS forutsigbar er ett tilleggsprodukt tilknyttet til strømavtale. Les avtalevilkårene på produktet her

Penger han gjerne skulle brukt på julegaver og til å nedbetale kredittkortgjeld er nå låst til strømregningen.

– Jeg er stygt redd for at jeg er nødt til å ha den avtalen løpet ut. Det har jeg normalt sett ikke penger til i det hele tatt, sier han.

Los: – Et valg kundene tar

Men Los tjener ikke store penger på disse kundene selv om strømprisen har falt.

Strømleverandøren kjøper inn strøm på forhånd til en bestemt pris, og kan derfor tilby fastpris. Los har også tidligere i år tilbudt kundene fastpris, og det har lønnet seg for kundene.

Siden strømprisen følger fastprisen, har enkelte kunder fått mer i strømstøtte enn fastprisen tilsier.

Men det spesielle fra september er at strømprisen har rast, og at strømstøtten dekker over 90 prosent av prisen over 70 øre.

– Hvorfor har Los nevnt priser på 10 til 20 kroner til kunder?

– Da vi sendte ut tilbudet var vi tydelige på at dette er et valg kundene tar. Vi kan ikke gjøre noen råd om det er en god pris eller ikke, og det er vi veldig tydelig på, sier salgssjef Rolf Bjarne Eriksen.

– Hvorfor trengte kundene forutsigbarhet når strømstøtten allerede gir en prissikring?

– Los forutsigbar ønsker en fastpris, og vi sender tilbud flere ganger i året på det produktet, sier han.

– Tror du kundene forsto at strømprisen må over 40 kroner for at fastprisen skal lønne seg?

– Los forutsigbar handler om forutsigbarhet. Når vi sender ut prisen er det forutsigbarhet vi tilbyr kundene, sier han.

Eriksen sier at kundene ble gjort spesielt oppmerksom på risikoen.

Han sikter til en formulering i e-posten om at målet ikke er å slå spotprisen, men forutsigbarhet. I tillegg skrev selskapet at strømstøtten følger spotprisen.

Los råder kundene til å spare strøm

NRK har fortalt Eriksen hvordan kunder som Fjeld opplever situasjonen.

– Hva vil du si til disse kundene?

– Vi har forståelse for at dette er krevende, og vi har kjøpt strømmen til prisen som ble betalt, og rådet vi vil gi er å se på strømforbruket. Om det er mulig å redusere det, sier han.

– Det er rådet dere gir til de som sitter i denne situasjonen, at man bør senke strømforbruket?

– Ja, Los har allerede kjøpt strømmen for prisen vi har avtalt med kundene, sier Eriksen.

– Har kundene fått forutsigbarhet med denne fastprisavtalen?

– Los forutsigbar handler om å gi kundene en fastpris i korte perioder. Det har de fått.

– Har de fått forutsigbarhet?

– Los forutsigbar handler om å gi kundene fastpris i korte periode, gjentar han.

Angrerett-tabbe kan redde julen

NRK har fått tilgang til mailer fra flere kunder. Og det viser seg å være håp om at julen blir romsligere for fastpriskundene.

Ingen av mailene opplyser nemlig om angreretten på 14 dager. Ingen NRK snakker med, forteller at de fikk opplysninger om angreretten over telefon.

Kundene må trykke på en lenke i e-posten for å få vite om angreretten, og følge lenker videre for å finne angreskjemaet.

– En lenke er ikke godt nok. Da er ikke informasjonen gitt som den skal etter angrerettloven, sier forbrukerjurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

Forbrukerjurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet har sett mailene som Los sendte til kundene, er klar på at angreretten gjelder fortsatt om kundene kun fikk en lenke til vilkårene. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Informasjonen og et vedlegg med angrerettskjema skulle vært sendt direkte til kundene på e-post, og alle kunder som ikke fikk dette kan fortsatt angre seg uten å betale bruddgebyr:

– Nettopp fordi kundene ikke vet at angreretten finnes, utvides fristen med 12 måneder. Denne avtalen er bare to måneder lang, og det betyr at du kan angre i hele avtalens varighet, sier Iversen.

Kan klage til Elklagenemda

Men Eriksen har en annen tolkning av angrerettloven enn Forbrukerrådet, og mener Los er innenfor regelverket.

– Vår opplevelse er at vi har informert kundene tydelig både ved inngåelse av avtalen, og ved utsendelse av tilbudet om angrerett og de mulighetene, sier han.

Los har bevisbyrden etter loven om at kundene har fått riktig informasjon. NRK har stilt flere spørsmål om hvordan informasjonen er gitt, men har ikke fått konkrete svar utover at det finnes en lenke i e-postene som ble sendt ut.

Iversen sier at kunder som vil bruke angreretten kan sende en e-post eller si i chatten til selskapet at informasjonen om angreretten ikke var slik den skal være etter loven, og at de vil bruke angreretten.

Om selskapet er uenig, er det gratis å klage saken inn til Elklagenemda.

– Da får du en rådgivende uttalelse som strømselskapene pleier å følge, sier Iversen.