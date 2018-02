PU-ansatt tiltalt for å ha snoket i politiregistrene

Mandag må mannen møte i Oslo tingrett hvor han er tiltalt for grovt brudd på tjenesteplikten og brudd på taushetsplikten.

Ifølge tiltalen fra Spesialenheten skal mannen i perioden 7. desember 2015 til 28. august 2016 har gjort nærmere 70 søk i politiregistrene som ikke var relevant for jobben hans.

Mannen var ansatt i Politiets utlendingsenhet, men skal ifølge tiltalen ha søkt opp informasjon om personer som var tatt for promillekjøring, sedelighetssaker, butikktyverier og andre forhold som han ikke skal ha hatt tjenestemessig behov for å lese.

Gjorde søk på besøk

FORSVARER: Mannens forsvarer Eva-Marie Stryker sier hennes klient erkjenner straffskyld. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

Registersøkene skal ha skjedd mens han var på jobb, men også hjemme og hos en kvinne han var på besøk hos i april 2016.

Under besøket skal han ha installert politiets påloggingsportal på kvinnens datamaskin og logget seg på med sin egen kodebrikke og brukeridentitet.

I løpet av 23 minutter gjorde han denne ettermiddagen 27 søk på navngitte personer og informasjon fra politirapporter, ifølge tiltalen.

Spesialenheten mener han også lot kvinnen avfotografere et bilde av en mistenkt person. For dette forholdet er han tiltalt for å ha brutt taushetsplikten.

– Lettere å bli tatt

– Han har søkt på noe for eget forgodtbefinnende, men det er en blanding, sier aktor Rune Fossum i Spesialenheten til NRK.

Han vil ikke kommentere saken ytterligere, men sier det har blitt enklere å fange opp ansatte som snoker i dokumenter de ikke har noe med.

– Med politiregisterloven skal hver virksomhet ha en ansvarlig som følger med på registersøkene. Loggføringen av den enkelte ansatte har blitt bedre og gjør det lettere for arbeidsgiver å kontrollere, sier Fossum til NRK.

Mannens advokat, Eva Marie Stryker, sier til NRK at hun ikke har anledning til å uttale seg om saken, men bekrefter at hennes klient erkjenner straffskyld.

Hevdet det var utbred

Det er knapt halvannet år siden sist en ansatt i Politiets utlendingsenhet ble dømt for lignende forhold.

I juni 2016 ble en 46 år gammel mann dømt til 36 dagers betinget fengsel og fikk 10.000 kroner i bot for å blant annet ha snoket i straffesaksregisteret, ifølge Aftenposten.

Mannen hevdet under rettssaken at dette var noe «alle» politikollegene hans drev med og at sjefene visste om det uten at det ble slått ned på.

NRK har foreløpig ikke lykkes i å få en kommentar fra Politiets utlendingsenhet.