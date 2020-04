Psykolog Frode Thuen mener han er på forskningsmessig trygg grunn når han hevder at menn i snitt har mer lyst på sex enn kvinner. Han viser til et omfattende arbeid av psykologen Roy Baumeister der sistnevnte har gjennomgått mye forskning på området.

GIR RÅD: Psykolog Frode Thuen mener forskning på menn og kvinners seksualitet er relevant informasjon for par som strever med ulike seksuelle behov. Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

– Konklusjonen var at menn har mer behov for sex, mer lyst på sex, med større variasjon. De tenker mer på sex, de tar oftere initiativ, de masturberer mer, de ser mer på porno også videre, sa Thuen under en debatt på Dagsnytt 18 i kveld.

Han la til at det selvfølgelig er store individuelle forskjeller, men at det at menn i snitt har en sterkere seksualdrift er et resultat som er bekreftet i mange studier og på tvers av kulturer.

Fikk kritikk etter svar til leser

Bakgrunnen for debatten var et svar Frode Thuen ga en av Aftenpostens mannlige lesere i spalten der Thuen gir råd om samliv og seksualitet. Leseren lurte på om kjærestens strenge oppvekst kunne være årsaken til at hun ifølge ham selv virket usikker i seksuelle sammenhenger og at hun var lite lysten på å eksperimentere seksuelt.

Thuen mente det like gjerne kunne handle om naturlige forskjeller i seksuelle behov som var årsaken, og ikke oppveksten i seg selv. I svaret til leseren skrev han blant annet:

Det er mange kvinner som ikke får orgasme under samleie. 4 av 10 kvinner gjør det ikke, ifølge enkelte undersøkelser. (...) Kvinner har dessuten jevnt over mindre behov for seksuell variasjon og utforskning enn det menn har.

Mener Thuen overser annen forskning

Samfunnspsykolog Danel Hammer er en av dem som har kritisert Thuen for svaret han gav leseren. Hun mener forskningen ikke er like entydig som Thuen vil ha det til. Hammer hevder mye av forskningen Thuen viser til er evolusjonspsykologisk forskning, og at denne kan kritiseres for å være for opptatt av biologi:

KRITISK: Samfunnspsykolog Danel Hammer mener overdrevet fokus på forskning på menn og kvinner i snitt underkommuniserer hva som er mulig å få til av forandringer i et parforhold. Foto: Reform

– (Dette er) forskning som ofte konkluderer med at menn har sex for å spre genene sine, slik som dyr gjør, mens kvinner har sex med menn fordi de tenker at en mann kan ta seg av henne resten av livet og kan ta seg av barna, sa Hammer på Dagsnytt 18.

Hammer viste til at det finnes flere studier som viser det motsatte, nemlig at kvinner vil ha variasjon i sexlivet:

– De viser for eksempel at kvinner mister sexlysten etter mange år i det samme samlivet med den samme mannen, men at sexlivet blomstrer idet hun har gått fra ham. Det tror jeg mange kvinner kjenner seg igjen i, sa Hammer.

– Lesbiske får orgasme i hytt og pine

Hammer mente problemet med å henvisning til forskning slik Thuen har gjort, er at leserne kan få inntrykk av at forskjell i behov og manglende orgasme ikke er så lett å gjøre noe med:

– Vi vet at lesbiske kvinner får orgasme i hytt og pine. De får orgasme mye oftere enn heterofile kvinner gjør, og det sier kanskje noe om at her er det noe man kan jobbe med relasjonelt, sa hun.

Thuen hevdet på sin side at han alltid er opptatt av samspillet i en relasjon, men at det samtidig er et faktum at det er forskjeller i menn og kvinners seksualitet.

– Å henge seg opp i at jeg påpeker noe som er godt dokumentert i forskningen blir jo litt merkelig, sa Thuen.