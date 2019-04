Psykolog refser Røde Kors-sjefens uttalelse om gutter: – Sleivspark

Slik reagerer psykologen Peder Kjøs på kronikken i NRK Ytring om gutter og følelser.

Tidligere generalløytnant i Forsvaret og president i Røde Kors Robert Mood mener at gutter ikke egentlig trenger å snakke så mye om følelser.

– Kjære gutter: Det er ikke noe galt med dere selv om dere ikke prater så mye om følelsene deres, skriver han.

– Ikke standardsvar fra psykologer

Peder Kjøs reagerer også på at psykologer i kronikken blir hengt ut for å være mostandere av gutter som ikke prater om sine følelser.

– Det er ikke noe nytt at menn holder mye av sine følelser inne i seg. For dem det funker for så er det absolutt mulig å ha andre måter å løse problemer enn å snakke om dem, sier Kjøs.

Peder Kjøs sier at menn har større risiko for å få depresjoner og havne i ensomhet. Foto: Illustrasjonsbilde: Mathieu Lerch/Colourbox.com / PHOTOPQR/L'ALSACE

– Men det er heller ikke en løsning å gå tilbake til å hylle Hemingway-heltenes taushet om følelser. De som ikke kan snakke om følelser har større risiko for depresjon, ensomhet og å drikke for mye, sier han.

– Tråkker på gutter hver dag

Robert Mood skriver det er helt greit at gutter er som de er.

– Gutter og menn føler minst like mye som jenter og kvinner. Vi har kontakt med våre følelser minst like godt som kvinner, mener Mood.

President i Røde Kors Robert Mood er opptatt av at gutter ikke trenger å snakke så mye om følelsene sine. Foto: Tale Hauso / NRK

– Selv om vi ikke uttrykker følelsene med ord, betyr ikke det at vi ikke har noen følelser, eller at vår måte å bearbeide dem på er feil, skriver han.

Han refser samfunnets måte å omtale gutter på.

– Vi tråkker på unge gutter hver dag i måten vi omtaler dem på. De er skoletapere, de mangler kontakt med sine følelser, de er dårlige til å uttrykke seg, skriver han også.

– Kan ikke tvinges til å snakke

Psykolog Peder Kjøs sier at når det snakkes om at gutter er bra som de er, så er det litt trist, fordi det da virker som om de ikke kan forbedre seg.

– Vi kan ikke tvinge gutter til å snakke om sine følelser, men hvis du skal kommunisere med andre så blir du nødt til å si noe om hvordan du har det, sier han.

Han mener det ikke holder å si at jeg er som jeg er og behandler andre som jeg gjør.

Den tidligere forsvarstoppen Robert Mood anbefaler å slutte å fremstille det å ikke vise følelser som mindreverdig.

– Vi kan sitte stille – eller rope og heie – foran TV-en eller iPaden, dele en flaske eller slite oss opp lia uten å si et ord sammen med en god kamerat, mens følelsene tumler rundt i kroppen, skriver han.

Han bedyrer i sin kronikk at følelser kan bearbeides av stillheten, eller at noen ord i kvarteret om helt andre ting enn følelser kan funke for gutter.