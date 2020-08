– Vi kan få en økning av folk som opplever ensomhet, og flere kan få psykiske plager og lidelser, sier Leif Edward Ottesen Kennair.

Han er psykolog, forsker og professor ved institutt for psykologi på NTNU.

Mandag morgen forteller han hva det betyr for mennesker å være nære til hverandre, i Frokostradioen.

– Det er veldig koselig å ha tatt folk i hånda, det er også en del av den kulturelle og symbolske handlingen der vi anerkjenner hverandre, sier Kennair.

Å være nær hverandre utløser også hormonet oksytocin, som gir gode følelser. Samtidig økter det tilliten mellom folk.

Leif Edward Ottesen Kennair mener vi må ta psykisk helse på alvor i kjølvannet av koronapandemien. Foto: Nils Heldal / NTNU SVT

Når vi mister nærheten

– Men hva vet vi om det å miste nærheten som vi har gjort under koronapandemien?

– Det vet vi rett og slett ingen ting om. Vi vet at små barn som ikke får nærhet over lang tid utvikler seg dårlig. Men vi har aldri i verden kjørt et eksperiment der hele samfunn slutter å ta på hverandre, sier Kennair.

Folk reagerer forskjellig når en mangler nærhet, men Kennair tror en kan føle mer på ensomhet og distanse.

– En kan oppleve at samfunnet blir kaldere og at man ikke har samme tillit til folk man møter, sier han.

Hilse på nye måter

Helsedirektør Bjørn Guldvog advarer mot for mye klemming blant unge.

– Vi har hatt veldig lite smitte i befolkningen i sommer og derfor har det gått bra at mange unge klemmer for mye. Men får vi nye utbrudd vil klemmingen føre til smitte, sier Guldvog.

Han minner nå om at det fortsatt er viktig at vi ikke har så mye kontakt som vi vanligvis ville hatt.

Helsedirektøren mener vi bør tenke på andre måter å hilse på, framfor håndhilsen. Det er kulturminister Abid Raja uenig i.

– Den lille seansen der hånd møter hånd skal vi aldri pakke vekk, sier Raja.

Folkehelseinstituttet anbefaler at vi alltid holder en meter avstand til hverandre. Foto: Gorm Kallestad

Redde liv først

– Først må vi redde liv, men etter hvert må vi tenke på hva som skjer med folk som havner utenfor sine sosiale rammer, sier Kennair.

Han sier det er viktig å tenke på hvordan den psykiske helsen påvirkes av koronakrisen og at det må tas hensyn til.

– Vi må forvente en økning av ensomhet som gir depresjon og skrekk som gir angst, i kjølvannet av dette, sier psykologen.

Spesielt tenker han på nye studenter som flytter til nye byer, og eldre som er alene og ikke får besøk av familie.

– Det blir stadig flere enslige og stadig flere single. De har nok hatt en svært tøff periode de siste månedene, sier Kennair.