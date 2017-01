Psykiatriprofessor: Ren taktikk fra Breivik

– At han har fått en ny innsikt, har jeg ingen tro på, sier overlege og psykiatriprofessor Ulrik Fredrik Malt.

Han har sett Anders Behring Breiviks forklaring i rettssaken om soningsforholdene hans.

Breivik innledet forklaringen sin torsdag med å si at han nå har innsett at han har løyet for seg selv i alle år, og at han måtte erkjenne at han var blitt skadet av isolasjonen og derfor var blitt mer radikal.

– Jeg har vært helt isolert, jeg er ikke blitt korrigert en eneste gang. Jeg er blitt særere og særere som en direkte konsekvens av dette, og jeg er blitt mer radikal. Jeg er blitt skadet av isolasjonen, og radikaliteten er en konsekvens av det. Jeg er ikke litt skadet, jeg er veldig skadet, sa Breivik.

– Taktikk for å mer kontakt med likesinnede

Malt, som har fulgt Breivik helt fra rettssaken etter terrorangrepene 22. juli, har ingen tro på Breiviks innrømmelse.

– Den vil jeg ikke uten videre kjøpe. Jeg tror det skal være en brekkstang til at han kan få noe mer kontakt med likesinnede. Han har en agenda om hva han vil oppnå, nemlig å få mer kontakt med meningsfeller. Han har skjønt at den antakelig eneste måten å få til det på, er å prøve å «selge inn» isolasjonsskader og dermed kanskje få retten overbevist om det. Dette er rent taktikkeri, sier Malt til NRK.

– Får han retten med på at han er skadet, må de gi ham mer kontakt med andre. Og disse andre er meningsfeller. For ham er en meningsfull relasjon en person som har de samme meningene som ham.

Ser ikke tegn til isolasjonsskader: – Breivik er den samme

VITNET: Ulrik Fredrik Malt vitnet i 22. juli-rettssaken i Oslo tingrett i 2012. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Malt har over 40 års erfaring innen psykiatrifeltet og er ikke i tvil etter å ha sett Breivik forklare seg i to og en halv time i dag: Han mener Breivik ikke er isolasjonsskadet.

– Jeg ser ingen tegn til isolasjonsskader, sier Malt.

– Jeg ser på hvordan han ter seg gjennom ord og vendinger, hvordan han beveger seg og puster, men også hvordan han konsentrerer seg, og at han ikke signaliserer noen egnstelighet. Alt dette tyder på at han ikke er skadet.

– Er det mulig for en person som har isolasjonsskader, å skjule dem?

– Til en viss grad vil man kunne klare det, men når du snakker fritt over en time, eller slik Breivik har gjort i dag, er det i hvert fall veldig vanskelig. Det er ikke helt umulig, men jeg tror det er lite sannsynlig at man skal klare å skjule det helt, sier Malt.

Malt konkluderte også etter å ha sett Breivik i tingretten i fjor med at massedrapsmannen ikke viser tegn på isolasjonsskader.

Han mener den Breivik retten fikk se i dag, er akkurat den samme som ble dømt for terrorangrepene 22. juli.

– Jeg ser heller ingen endring hos Breivik. Både personlighetsmessig og psykisk sett virker han helt uforandret. Han er akkurat den samme som han var i 2012, i straffesaken etter 22. juli-angrepene, og i tingrettsbehandlingen av det sivile søksmålet i fjor, sier Malt.

RADIKAL: Anders Behring Breivik innledet sin forklaring torsdag med å si at han nå mener han er blitt skadet av å sone isolert, og at han derfor er blitt mer radikal. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Overrasket regjeringsadvokat

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted sier han ble overrasket av starten på Breiviks forklaring.

– Det var en overraskende vending i forklaringen, sammenlignet med det vi trodde han ville snakke om, sier Sejersted til NRK.

– Breivik sier han ble overbevist om at han har tatt skade av isolasjonen etter å ha hørt på deg i ditt innledningsforedrag. Hvordan ser du på det?

– Jeg tror ikke jeg skal komme med så mange kommentarer på det nå. Det var overraskende fra forrige runde i tingretten, fordi man kunne få et inntrykk av at han ville begynne sin forklaring med en lang ideologisk beretning.

Endret planer

Breiviks advokat Øystein Storrvik sier at Breiviks forklaring og påstand om at han er skadet, ikke var planlagt taktikk fra advokatens side.

– Vi har ikke diskutert taktikk. Vi har sagt at han er en veldig viktig kilde til å fortelle hvordan soningen oppleves. Det synes jeg kom frem. Det har ikke vært noen annen diskusjon enn at vi har sagt at dommeren ønsker å høre hvordan du har det, sier Storrvik.

Breivik sa i sin forklaring at han ble overbevist om at han er skadet av isolasjonen og blitt mer radikal da han hørte innledningsforedraget til regjeringsadvokaten tirsdag og onsdag, og at han etter det hadde forkastet sin planlagte forklaring, hvor han ifølge ham selv ville tilbakevise regjeringsadvokatens opplysninger.

Ifølge Storrvik endret Breivik planene om forklaringen sin i løpet av «de siste dagers forberedelser».

– Vi forklarte at i en partsforklaring i en sivil sak, har man ikke anledning til å lese opp en forklaring. Da skal man svare på spørsmål. Det aksepterte han.