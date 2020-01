PST: Trusselbildet er ikke endret

Siktelsen dreier seg om deltagelse i to terrorganisasjoner, i dette tilfellet Nusra-fronten og IS i perioden 2013-2019.

PST opplyser til NRK at avhør av kvinnen planlegges først i morgen. Det er også gjort rutinemessige beslag i saken.

PST-sjef Hans Sverre Sjøvold sier situasjonen rundt trusselbildet også er et komplisert spørsmål.

PST-sjef Hans Sverre Sjøvold under en pressekonferanse lørdag.

– Det blir vanskelig å si at det endrer trusselbildet når vi har en kvinne som vi har i varetekt og som vi har kontroll på. Det er egentlig et komplisert spørsmål, men vi velger å si at det er på det nivået det har vært før hun kom hjem.

Fremstilles for fengsling mandag

PST-sjefen forteller at de har laget en plan for den krevende situasjonen framover sammen med helsevesen og barnevern.

– PST pågrep i natt en 29 år gammel norsk kvinne etter ankomst til Gardermoen. Hun er siktet for deltagelse i terrororganisasjoner i Syria. Hun var i følge med sine to barn da hun ble pågrepet. Og vi har sammen med helsevesen og barnevern laget en plan vi mener er god for å ivareta barna i en krevende situasjon, sier Sjøvold.

Den norske IS-kvinnen fotografert på København lufthavn Kastrup fredag kveld. Foto: Roger Sevrin bruland, NRK

Mor og barn er på Ullevål sykehus der de er bevoktet. Her blir barna også skjermet i den vanskelige situasjonen de befinner seg i.

– De oppholder seg på Ullevål sykehus og blir fulgt opp der. Det er ikke uvanlig for politiet å ha personer som er pågrepet sittende midlertidig i en helseinstitusjon med vakthold.

– Kvinnen blir fremstilt for varetektsfengsling førstkommende mandag, sier han.

Sjøvold sier PST allerede før kvinnens hjemkomst hadde begynt å forberede seg på etterforskningen i denne saken.

Hvilke restriksjoner kvinnen skal utsettes for i varetekt vil bli kjent først på mandag når det kommer en kjennelse om dette. Akkurat nå blir hun bevoktet av PST mens hun er på Ullevål sykehus.

PST snakker om arrestasjonen og IS-kvinnen og hennes families reise fra Irak til Norge.

Ble eskortert

Et titalls politifolk og representanter for norske myndigheter eskorterte familien på reisen hjem til Norge. Under flyvningen ble familien holdt i bakre del av flyet, skjermet for de øvrige passasjerene.

Den terrorsiktede norske IS-kvinnen (29) og hennes to barn landet på Gardermoen rett før midnatt. Derfra ble de kjørt til Ullevål sykehus.

Den IS-siktede kvinnens advokat, Nils Christian Nordhus, varsler pressemøte om saken søndag.

Nordhus sier han så snart som mulig skal snakke med IS-kvinnen.

– Jeg ble i natt offentlig oppnevnt som forsvarer for kvinnen, som er pågrepet for deltakelse i terrororganisasjon. Jeg vil, så snart praktisk mulig og i nødvendig samarbeid med PST, få truffet og gjennomført samtaler med kvinnen, skriver Nordhus i en pressemelding.