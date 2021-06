PST: Ti norske mindreårige involvert i terrorsaker

– Vi ser en utvikling der det er stadig flere unge personer inngår i terror og angrepsplanlegging. Det er en svært alvorlig utvikling at vi ser barn involvert i terror, sier analyseleder for kontraterror Gry Bull-Hansen i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) til NRK.

PST har nylig utarbeidet en egen rapport om mindreåriges involvering i terrorhandlinger.

Hittil ukjente saker

I rapporten ser de på både terrorangrep og andre terrorrelaterte handlinger som planlegging, propagandaspredning og medlemskap i terrororganisasjoner fra 2013 og til nå.

Totalt har PST i den perioden hatt ti mindreårige i Norge i sitt søkelys knyttet til terror.

Rapporten beskriver at disse har vært involvert i to avvergede og ett mislykket terrorangrep. Blant de ti involverte var sju av dem knyttet til ekstrem islamisme og tre til høyreekstremisme.

Gry Bull-Hansen er analyseleder innen kontraterror i PST. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

– Noen av sakene har nylig vært for retten, men det er også saker i dette materialet som det ikke har vært offentlighet rundt, sier Bull-Hansen som leder strategisk analyse på kontraterror i PST.

Blant annet har det nylig vært ført en sak for Oslo tingrett der en 16 år gammel gutt var tiltalt for terrorplaner og deltagelse i IS. Gutten nekter straffskyld, og dom i saken er ventet 2. juli.

PST har laget rapporten for å samle kunnskap om hvordan barn og unge involveres i terror. Målet er å spre informasjonen. For så å samarbeide med andre aktører i samfunnet, og hindre ny radikalisering og terror.

– Vi ønsker å forhindre og forebygge terror. Da må vi gå inn så tidlig som mulig. Derfor må vi samarbeide med andre aktører som er i kontakt med disse unge og kan se signaler på radikalisering lenge før PST kommer inn i bildet, sier analyseleder Bull-Hansen.

Norsk 14-åring laget videoer med trusler

I materialet PST har undersøkt er det flere eksempler på unge som har blitt involvert i terror i Norge og over landegrensene.

Norske mindreårige har vært medlem av høyreekstreme grupper som oppfordrer til terror på nett.

Flere norske mindreårige har reist eller forsøkt å reise til Syria for å bli medlem i IS. En 17-åring reiste, og en 16-åring skal ha blitt stoppet og pågrepet på vei til Syria.

En norsk 14-åring laget og spredte propaganda for IS. Gutten rekrutterte også en annen person, og ble i 2017 oppdaget av PST og andre sikkerhetstjenester.

Den norske 14-åringen som laget propaganda for IS hadde tilknyttet seg til en gren av terrororganisasjonen som kalte seg United Cyber Califate (UCC).

Gruppen spredte trusler om hacking, og informasjon om at personer og grupper i Vesten kunne risikere å bli drept av IS-sympatisører.

Blant annet skal den norske 14-åringen ha laget videoer med truende budskap. Ifølge en siktelse fra påtalemyndigheten i USA skal videoen ha inneholdt budskap som:

Dere har lagt dere ut med Den Islamske Stat – så vent dere noe snart Video laget av norsk 14-åring for IS

Slik så budskapet ut i videoen den norske 14-åringen lagde for IS. Videoen inneholdt også trusler mot enkeltpersoner og organisasjoner, ifølge amerikansk påtalemyndighet. Foto: Department of Justice

Teksten skal så ha blitt fulgt av bilder av en konkret person klippet sammen med bilder av ofre for IS som har fått halsen skåret over.

Slike budskap er noe PST ser mer av.

– Ekstremistene sprer terrorbudskap på sosiale medier der de unge er. Propagandaen har en form som appellerer til de unge, og den er også med på å alminneliggjøre og ufarliggjøre volden slik at terskelen for å bruke vold senkes, sier analyseleder Bull-Hansen.

Flere soloangrep

I materialet PST har undersøkt er det også 27 mindreårige fra andre land i Vesten som har vært involvert i terror.

Det har vært en rekke tilfeller av soloterrorisme der mindreårige har vært involvert:

I tillegg til gjennomførte angrep er det også flere eksempler på forsøk på terror, spredning av propaganda og rekruttering som har blitt utført av mindreårige.

Blant annet pågrep tysk politi en 12 år gammel gutt i Ludwigshafen sørvest i Tyskland. Gutten forsøkte for andre gang å plassere ei hjemmelaget bombe ved et julemarked i byen.

Etterforskningen som fulgte viste at gutten hadde fått instruksjoner og oppfordringer til å gjennomføre angrep på vegne av IS fra en eldre gutt over internett fra Wien.

En annen gutt fra Wien ble i 2015 dømt for å ha planlagt et bombeangrep mot en jernbanestasjon da han var 14 år gammel. Også denne gutten hadde kontakt med IS-sympatisører over internett.

Blod på gulvet inne i et tog ved Wurzburg i Tyskland etter at en 17-åring gikk til angrep på flere personer med øks i 2016. Julemarkedet i Ludwigshafen i Tyskland som var mål for et forsøk på terrorbombe fra en 12 år gammel gutt. Foto: UWE ANSPACH / Epa/NTB En 14 år gammel gutt ble tiltalt og dømt for terrorplanlegging i Østerrike i 2015. Foto: Heinz-peter Bader / Reuters En britisk tenåring ble i år dømt for høyreekstreme terrorlovbrudd han skal ha utført mens han var mellom 13 og 16 år gammel.

13-åring var leder for høyreekstremt nettverk

Samtidig er det ikke bare ekstreme islamister som har vervet barn og unge til terror. Også høyreekstreme grupper har vært aktive på nett.

En 13 år gammel gutt fra Estland ble i fjor avslørt som administrator og leder for en gruppe høyreekstremister som organiserte seg over internett.

Bilde fra Facebook-kontoen til Feuerkrieg Division der det hevdes at de har medlemmer i Norge. Dette er ikke verifisert av NRK, men i PST-rapporten står det at mindreårige i Norge har vært medlemmer i høyreekstreme grupper på nett. Foto: faksimile fra Facebook / Anti-Defamation League (ADL.org)

Gutten driftet plattformer på nett for en gruppe som kalte seg Feuerkrieg Division. Gruppen var opptatt av ideologier som av terrorforskere og eksperter defineres som akselerasjonisme. Denne formen for høyreekstrem ideologi fokuserer mye på at voldshandlinger må til for å starte en slags uunngåelig rasekrig.

Gruppen ble i fjor definert som en terrororganisasjon i Storbritannia, og i år ble en britisk 16-åring dømt for terror for forhold han hadde gjennomført fra han var 13 år gammel.

Philip Manshaus her i Norge skal også ha vært påvirket av disse høyreekstreme ideene før han gjennomførte terrorangrepet mot Al-Noor-moskeen i Bærum i 2019.

Hegghammer: – Har ikke noen god forklaring

Den norske terrorforskeren Thomas Hegghammer bekreftet utviklingen, da han tidligere i vår vitnet som sakkyndig i rettssaken mot den norske 16-åringen som var tiltalt for terrorplaner og deltagelse i IS.

Thomas Hegghammer forsker på terror ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Foto: Svein Olsson / NRK

– Det er en markant økning i mindreårige som er del av plott. Det er ikke noe stort fenomen, men siden 2014 har det vært en god del, sa Hegghammer i Oslo tingrett.

Men forskerne vet ikke hva som er årsaken til utviklingen.

– Vi har ikke noen god forklaring på hvorfor det er en økning i andel tenåringer, sa Hegghammer.

PST: – Alle bør være litt årvåkne

I PST-rapport kommer det frem at de unge radikaliseres på flere ulike måter.

Noen blir radikalisert over nettet, andre blir påvirket av andre med ekstreme holdninger i tilknytning til religiøse samlingspunkter og noen blir påvirket av familie og slekt.

– Vi ser også at barn som kommer fra krigs- og konfliktområder blir radikaliserte, sier Gry Bull-Hansen i PST.

Hun forteller at terrororganisasjoner gjerne aktivt lager budskap for å nå unge via internett og sosiale medier.

– Vi bør alle være litt årvåkne. Tips oss i PST om du mener at noe kan være litt mistenkelig. Om tipset viser seg å ikke være alvorlig er det ingen skade skjedd for den unge, sier Bull-Hansen.

– Foreldre kan bli ganske skremt av det dere her forteller – hva bør de tenke?

– Vi ber foreldre være litt bevisste og følge med. Dette er ting som skjer hjemme på gutte- og jenterommet. Så de bør være bevisste og følge med, sier analyselederen.

Samtidig understreker hun at det er få tilfeller, men at de som få er alvorlige.