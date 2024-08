PST: Spionsiktet nordmann løslates

– PST vurderer at vilkårene for videre varetektsfengsling ikke lenger er oppfylt. Siktelsen opprettholdes og etterforskningen fortsetter utover høsten, skriver seniorrådgiver Eirik Veum i en e-post til NRK.

Nordmannen har snart vært varetektsfengslet i to måneder.

Han ble pågrepet på vei hjem fra Kina i begynnelsen av juli, og siktet for forsøk på grov etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter.

Mannen har hele tiden nektet straffskyld. Ifølge hans forsvarer, Marius Dietrichson, har ikke mannen drevet etterretningsvirksomhet. Han har snarere drevet et senter som driver med politiske analyser, sa forsvareren i forrige fengslingsmøte.

– Dette var som forventet. Etter vår oppfatning er mistankegrunnlaget svekket og ikke til stede, sier han til NRK fredag ettermiddag.

Retten: Mistankegrunnlag ikke «spesielt sterkt»

Den siktede er norsk statsborger med foreldre fra utlandet, og har før pågripelsen hatt kontakter og verv i flere norske politiske partier og organisasjoner.

I tillegg er siktede høyt utdannet, med doktorgrad fra et anerkjent universitet i Kina.

I forkant av forrige fengslingsmøte sa PST at de mente mistanken mot nordmannen er styrket. Retten kom imidlertid da til at mistankegrunnlaget ikke var «spesielt sterkt».

Kinas ambassade har flere ganger nektet for at mannen har drevet etterretningsvirksomhet for Kina:

«Enkelte norske parter har gjentatte ganger kommet med uansvarlige beskyldninger uten å vise til konkrete fakta, og de sprer fortellingen om «Kina-trusselen», noe som forstyrrer den normalt samarbeidsvillige stemningen mellom Kina og Norge».

I trusselvurderingen fra 2024, skriver PST at Kina vil utgjøre en betydelig etterretningstrussel.

Dette forklares med det forverrede forholdet mellom Kina og Vesten, og landets ønske om økt kontroll over forsyningskjeder og posisjonering i Arktis.