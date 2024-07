PST: Spionsiktede har ikke villet la seg avhøre

Nordmannen er siktet for forsøk på grov etterretningsvirksomhet til fordel for Kina.

– PST gjennomfører nå en rekke etterforskningskritt, herunder blant annet vitneavhør og gjennomgang av en betydelig mengde beslag. Foreløpig har siktede ikke ønsket å avgi noen forklaring til PST, sier seniorrådgiver Eirik Veum til NRK

For en uke siden pågrep Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ham på Gardermoen. Han var da på vei hjem etter en reise til nettopp Kina.

Nordmannen nekter straffskyld og skjønner ikke at PST mistenker ham for spionasje, sier hans forsvarer Marius Dietrichson til NRK.

Han vil ikke kommentere hvorfor hans klient ikke vil la seg avhøre.

– Jeg har ingen kommentar til fremdriften i den etterforskningen, annet enn at min klient hevder seg uskyldig, sier Dietrichson.

«Helomvendinger»

NRK har snakket med flere som har hatt kontakt med mannen gjennom årene.

Han beskrives som en omgjengelig mann som lett kommer i kontakt med folk, men også som en som havner på kanten med ulike miljøer.

Flere som kjenner den siktede nordmannen beskriver ham som impulsiv og som en som beveger seg mellom mange ulike miljøer.

En som kjenner godt til den spionsiktede mannen sier han har tatt flere «helomvendinger», samtidig som vedkommende beskriver ham som «skarp og intelligent».

Mannen som er siktet for forsøk på grov etterretningsvirksomhet deltok på studietur til Tyskland i fjor. Personene på bildet har ingen tilknytning til siktelsen. Foto: Privat

Han er også tidligere straffedømt i Norge.

Da han var i 20-årene ble han sammen med flere andre dømt blant annet for skadeverk mot et ambassadebygg i forbindelse med en politisk demonstrasjon. Retten mente han hadde hatt en lederrolle i planleggingen og gjennomføringen av aksjonen.

Han ble dømt til samfunnsstraff, men senere dømt til å sone resten av dommen i fengsel. Han hadde da ikke møtt opp til flere av tiltakene og arbeidstimene han ble idømt.

— Jeg har ingen kommentar til dette, og er hindret fra å innhente siktedes eventuelle merknader til dette, sier Dietrichson til NRK om opplysningene som fremkommer i denne saken.

– Provestlig

En tidligere studiekamerat av den spionsiktede mannen har et annet inntrykk av ham.

Han uttrykker flere ganger sjokk over at mannen er siktet for spionasje i samtale med NRK.

Mannen har bedt om å ikke navngis på grunn av sin nåværende jobb.

Mannen er norsk statsborger, og siktet for forsøk på grov etterretningsvirksomhet til fordel for Kina. Han nekter straffskyld. Foto: NRK

Han sier flere ganger at den spionsiktede mannen var svært vestlig orientert i sine akademiske tekster, og havnet i uenighet med veilederen sin under studiene i Kina på grunn av dette.

– Han er den mest provestlige du kan møte. Så vennlig, han blir venn med alle han møter, sier vennen hans.

«Happy go lucky»

En annen som har studert kinesisk med den spionsiktede, og har hatt noe kontakt med ham i ettertid, beskriver ham som en «happy go lucky»-type.

– Han har litt kontakter her og der, ordner og fikser, har mange baller i lufta og prøver å få til ting. Jeg skal ikke så tvil om noe som helst, men det er en fyr jeg tror kan havne i en del uønskede situasjoner, sier han til NRK.

Han kjenner heller ikke den siktede som noen bråkmaker.

– Han er en energisk fyr med mye meninger, men jeg oppfattet han som reflektert når vi snakket sammen, sier mannen.

Økonomi sentralt

En som kjenner godt til den spionsiktede mannen, og som NRK har snakket med, beskriver ham som en mann med et anstrengt forhold til penger.

Mannens økonomi er en sentral del av PSTs etterforskning, ifølge NRKs opplysninger.

NRK vet at han har tatt med kontakter fra ulike miljøer på en kinesisk restaurant i Oslo. Der skal han alltid ha tatt regningen, forteller flere kilder til NRK.

Samtidig står mannen ikke oppført med inntekt i Norge de siste syv årene. NRK kjenner ikke til om mannen har vært oppført med inntekt eller formue i 2024.

Kastet ut av tenketank

NRK vet at den spionsiktede tidligere har vært en del av den liberale tenketanken Civita.

I ettertid er han imidlertid blitt fjernet fra deres e-postlister, til tross for at han er en såkalt «Civita-alumnus».

Det skjedde etter en konflikt knyttet til et Civita-arrangement i 2022, har leder Kristin Clemet fortalt. Mannen møtte ikke opp til frivillige arbeidstimer.

Civita-leder Kristin Clemet bekrefter at den spionsiktede tidligere har vært tilknyttet dem. Foto: Robert Rønning / Robert Rønning / NRK

– Vi hadde en dårlig erfaring med ham i forbindelse med konferansen i 2022, og det medførte at han fikk en tilbakemelding om det, og at vi etter hvert fjernet ham fra våre e-postlister, sier Clemet.

Forsvarer Dietrichson har ingen kommentarer til opplysningene fra Civita.

– Når det gjelder siktede selv, så er jeg på grunn av de restriksjoner han er ilagt av retten, forhindret fra å forbeholde ham disse opplysningene og deretter formidle ut hans kommentar til det, sier han.