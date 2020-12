PST: Russiske militær-hackere bak angrepet mot Stortinget

I dag kom påtaleavgjørelsen i etterforskningen av datainnbruddet på Stortinget i august. PST henlegger saken, fordi de mener det ikke er mulig å straffeforfølge de som står bak angrepet.

– Etterforskningen viser at nettverksoperasjonen som Stortinget ble rammet av, er en del av en større kampanje nasjonalt og internasjonalt, som har pågått i alle fall siden 2019, skriver politiadvokat Anne Karoline Bakken Staff i PST.

Tidlig i høst, den 13. oktober, gikk regjeringen til det historiske skritt å offentlig beskylde Russland for å stå bak angrepet. Regjeringen la da ikke fram bevis, og ga heller ingen detaljer om hvilken aktør i Russland som de mente var ansvarlig.

Mistenkt for innblanding i USAs valgkamp

PST går nå ut med hvem de mistenker for å stå bak angrepet: Hackergruppen "Fancy Bear". Et annet navn på gruppen er APT 28. Dette er en beryktet hackergruppe. Ifølge den amerikanske spesialetterforskeren Robert Mueller, er «Fancy Bear» en avdeling i russisk militær etterretning (GRU). Det går fram av rapporten han leverte om valgpåvirkning under det amerikanske presidentvalget i 2016.

Gruppen skal ha stjålet eposter og dokumenter fra Det demokratiske partiet og Hillary Clintons valgkampapparat. Disse ble så publisert for å skade kandidaturet til Clinton.

TILTALT: I 2018 ble 12 russiske etterretningsoffiserer tiltalt for å ha forsøkt å påvirke det amerikanske presidentvalget i 2016. Foto: FBI

Med årene har det kommet mange anklager om at GRU står bak lignende vågale og høyprofilerte cyberoperasjoner, men kun i et mindretall av tilfellene er det offentliggjort dokumentasjon som understøtter anklagene.

Tyske myndigheter brukte hele fem år på å etterforske et datainnbrudd mot deres parlament. Det førte til at en GRU-offiser i vår ble tiltalt og internasjonalt etterlyst. Tyskland mener det var gruppen «Fancy Bear» som stod bak angrepet.

Hacket e-poster

Angrepet mot Stortinget rammet både ansatte og stortingsrepresentanter. Hackerne klarte å hente ut informasjon fra flere e-post kontoer, før angrepet ble oppdaget.

E-poster, kontonumre, personnumre, bankinformasjon og andre personopplysninger fra ansatte og stortingspolitikere ble stjålet i angrepet.

– Etterforskningen viser at aktøren har benyttet en fremgangsmåte som kalles passord-«brute forcing» for å skaffe gyldige brukernavn og passord, står det i PSTs pressemelding.

Ifølge PST har denne teknikken blitt brukt mot et høyt antall brukerkontoer.

– Videre har etterforskningen avdekket at aktøren har forsøkt å bevege seg videre inn i Stortingets datasystemer. Informasjonen analysene baserer seg på, tyder på at forsøkene ikke har vært vellykket.