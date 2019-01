PST: Reiste fra Norge og vervet seg til to terrororganisasjoner

Familiefaren i 30-årene kom til Norge på familiegjenforening, men ifølge påtalemyndigheten oppholdt han seg i landet i kort tid før han reiste som fremmedkriger i Syria.

Mannens kone og barn bor fortsatt i Norge, mens mannen er utvist.

PST mener at mannen fikk våpenopplæring og deltok i kamphandlinger i Syria for de to terrororganisasjonene ETIP (Øst-Turkestans Islamsk parti) og senere IS.

Organisasjonen ETIP, også kjent som ETIM, består av muslimske uigurer fra Xinjiang-regionen i Kina, også kalt Øst-Turkestan. Organisasjonen regnes som en del av Al Qaida.

Ifølge tiltalen skal mannen senere ha vervet seg til ISIL, noe som ifølge statsadvokat Frederik G. Ranke kan være straffeskjerpende.

– Det vi mener han har vært med på, er å inngå et såkalt terrorforbund. Han har gått med på å la seg bruke til å begå, eller medvirke til å begå terrorhandlinger i Syria, sier Ranke til NRK.

Den kinesiske statsborgeren er nå tiltalt for deltagelse og terrorforbund i de to terrororganisasjonene. Den samlede strafferammen er på 16 år.

NRK har vært i kontakt med mannens forsvarer, som opplyser at klienten ikke ønsker at han uttaler seg til pressen på dette tidspunktet.

Fikk våpentrening

Den første gangen mannen var i Syria var i mai 2013. Etter dette reiste han tilbake til Norge, før han returnerte til landet i april 2014.

I tiltalen kommer det fram at mannen først mottok våpen- og stridstrening på ETIPs treningsfasiliteter i Syria.

ALVORLIG: Statsadvokat Frederik G. Ranke sier til NRK at de ser alvorlig på saken, og mener det er skjerpende at mannen skal ha vervet seg til to forskjellige organisasjoner. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Etter opptreningsperioden skal mannen ifølge tiltalen også deltatt i stridshandlinger, ved at han «ladet og/eller avfyrte bombekaster mot fiendtlige soldater», samt deltok i patrulje- og sikringsoppdrag.

Under disse oppdragene skal det ha blitt avfyrt skudd mot soldater og motstandere.

Ranke sier til NRK at de ikke har tatt ut tiltale på terrorhandlinger, fordi de ikke vet om noen mistet livet i disse handlingene. Tiltalen er basert på mannens egen forklaring og PSTs egen etterforskning.

– Vi vet ikke hvordan det gikk med dem som ble truffet av disse, eller om de ble truffet i det hele tatt. Vi har kun tatt dette på deltagelse og terrorforbund, sier Ranke.

– Broren kan ha vært en inspirasjonskilde, sier Ranke.

Så vidt PST vet, har ikke mannen vært i kontakt med andre fremmedkrigere i Norge før han reiste til Syria.

– Sluttet seg til IS

Ifølge tiltalen skal mannen fått tiltalelse av ETIP til å forlate Syria for å besøke familien i perioden august og september 2014.

Istedenfor å returnere til Norge, reiste han tilbake til Syria og vervet seg ifølge tiltalen til IS.

Ifølge Ranke skal han ha mottatt våpen og bistått med blant annet troppeforflytninger og utbygging av huler.



Han skal ha vært under deres kommando og tjenestegjort fram til november 2014.

– Vi ser alvorlig på saken. At en person ikke bare slutter seg til én gruppe, men så senere, etter å ha tid til å tenke seg om, drar rett inn igjen til Syria og ISIL. Han slutter seg til verdens verste organisasjon, på det verst mulige tidspunkt i september 2014, mens jesidiene blir utsatt for folkemord og journalister blir halshugget i stor skala, sier Ranke.