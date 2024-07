Seniorrådgiver Eirik Veum i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sier til NTB at vedkommende er siktet for grov etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter og annen ulovlig etterretning.

Personen er siktet for brudd på straffelovens paragraf 122 og 126.

– Siktede vil bli fremstilt for varetekt i Oslo tingrett tirsdag 2. juli klokken 13, sier Veum.

Pressen vil få en orientering etter fengslingsmøte, ifølge politiadvokat Thomas Blom.

– Han nekter for at han er agent for Kina og han er ikke skyldig i det han er anklaget for, sier mannens forsvarer, Marius Dietrichson til NRK.

NRK har vært i kontakt med Veum, som ikke vil gi en kommentar før fengslingsmøtet.

NRK har også vært i kontakt med den kinesiske ambassaden i Norge. De er på nåværende tidspunkt ikke kjent med saken, og ønsker derfor foreløpig ikke å gi noen kommentar.

Forsker: Kinesiske aktører tilstede i Norge

– Det er kinesiske aktører i Norge som har hatt tilgang til sensitiv informasjon gjennom forskning, som har vært tilfellet med NTNU, sier Tom Røseth, førsteamanuensis ved Forsvarets høgskole (FHS).

Tom Røseth, førsteamanuensis ved Forsvarets høgskole. Foto: Ingvild Vik

Det nye er at det er første gang en norsk statsborger er pågrepet for spionasje til fordel for Kina, legger Røseth til.

Førsteamanuensen mener at Norge ligger langt fremme i flere områder innenfor teknologi, spesielt maritim teknologi og forsvarsteknologi. Dette har Kina interesse av, ifølge han.

Landet forsøker å rekruttere på ulike måter, men en metode stikker seg fram.

– Vi ser i økende grad digitale rekrutteringer, både fra Russland og fra Kina, sier Røseth.

PST: Kina utgjør en etterretningstrussel i Norge

I trusselvurderingen fra 2024, skriver PST at Kina vil utgjøre en betydelig etterretningstrussel.

Dette forklares med det forverrede forholdet mellom Kina og Vesten, og landets ønske om økt kontroll over forsyningskjeder og posisjonering i Arktis.

PST skriver videre at Kina, i tillegg til Russland vil gjennomføre flest forsøk på å skaffe seg norske varer og teknologi ved å bruke ulike metoder.

Cyberoperasjoner og rekruttering av kilder vil være de mest sentrale metodene, ifølge sikkerhetstjenesten.

Dette har den kinesiske ambassaden tidligere avvist.

– De relaterte anklagene er en stigmatisering av normalt samarbeid og utveksling mellom Kina og Norge, har presseavdelingen ved ambassaden tidligere uttalt til NRK.