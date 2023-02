PST viser ikke til en konkret trussel, men advarer nå mot å brenne koranen, i frykt for hvilke signaler dette kan sende til ekstreme islamister.

Mener koranbrenning øker terrorrisikoen

– Vi ser at slik situasjonen er nå, vurderer vi brenning av koranen som noe som kan føre til at Norge blir mer aktuell som et målbilde for ekstreme islamister. Da er det riktig av oss å fortelle om trusselbildet sånn vi ser det, sier assisterende sjef i PST Hedvig Moe til NRK.

Moe sier dette også er knyttet til «et øyeblikksbilde, i den forstand at hva som skjer i innland og utland kan påvirke hvordan vi ser på det».

Assisterende sjef i PST Hedvig Moe mener at koranbrenning er med på å øke terrorrisiko i Norge. Foto: NRK

Demonstrasjon ble avlyst

I forrige uke fredag 3. februar, hadde den islamfiendtlige gruppen Stopp islamiseringen av Norge (Sian) planer om å holde en demonstrasjon foran den tyrkiske ambassaden i Oslo. Men søknaden fikk avslag av politiet.

Sian har i flere år brent flere koraner for å vise sin motstand mot islam.

Norsk lov tillater i likhet med hele Skandinavia brenning av koranen.

Dermed ønsker ikke PST å fortelle politidistriktene hvordan de skal stille seg til islamfiendtlige demonstrasjoner.

– Hva et politidistrikt skal gjøre blir deres vurdering og avgjørelse. Vår jobb er å fortelle og vise hvordan trusselvurdering er. Den brede vurderingen tar de på en veldig god måte selv. I våre trusselvurderinger er det aldri slik at vi anbefaler direkte dersom et arrangement skal avlyses, gjennomføres eller flyttes. Det er deres beslutning, understreker Moe.

Politiet avlyste Sian-demonstrasjonen på grunn av sikkerhet.

– Politiet har på bakgrunn av den informasjonen vi besitter, vurdert om politiet kan ivareta sikkerheten rundt markeringen. Vi har etter en helhetsvurdering kommet fram til at vi ikke kan ivareta sikkerheten på en tilfredsstillende måte ved dette arrangementet, sier politiinspektør Martin Strand i Oslo politidistrikt.

Flertall ønsker forbud mot koranbrenning

En fersk undersøkelse viser at nesten halvparten av de spurte, 44,5 prosent, mener det bør være forbudt å brenne koranen eller andre religiøse symboler.

Bare én av tre spurte her i landet mener det bør være tillatt å brenne koranen eller andre religiøse symboler, viser undersøkelsen gjort av InFact på vegne av Nettavisen.

33 prosent mener det bør være tillatt å tenne på religiøse symboler, mens 22 prosent oppgir «vet ikke» som svar.

UD endret reiseråd

Utenriksdepartementet (UD) har endret reiserådene til både Tanzania, Kenya og Uganda, som følge av koranbrenningene.

– Koranbrenninger i Europa har ført til reaksjoner i flere land. Risikoen for terroranslag mot vestlige mål har økt. Vær forsiktig på steder hvor mange folk samles, eksempelvis ved offentlige møteplasser, turistattraksjoner, kirker, synagoger, ambassader og konsulater, heter det i reiserådet på UDs nettsider.