PST: Hevnmeldinger etter koranbrenninger trolig sendt av hackergruppe

Natt til torsdag mottok flere norske telefonnummer tekstmeldinger der muslimer ble oppfordret til å ta hevn for koranbrenningene som har funnet sted i Sverige og Danmark den siste tiden.

– Det ble fremstilt som om det var ledere i Hizbollah som sto bak oppfordringen. PSTs undersøkelser tyder imidlertid på at det er en utenlandsk hackergruppe som står bak utsendelsen av tekstmeldingene. Hensikten var trolig ikke religiøst motivert, skriver seniorrådgiver Eirik Veum i en e-post til NRK.

PST har foreløpig ikke sagt noe om nasjonaliteten til hackergruppen. De skal ha en pressekonferanse om saken klokken 13.

NUPI-forsker Lars Gjesvik. Foto: CHRISTOPHER OLSSON

NUPI-forsker Lars Gjesvik sier til NRK at det er vanskelig å vurdere hvem som kan stå bak, eller hvor effektiv en slik taktikk er.

– Men man trenger potensielt ikke å overbevise så veldig mange, så lenge «gal» person tar budskapet på alvor, sier Gjesvik.

Mener russiske aktører sprer løgner

I Sverige har det den siste tiden vært flere koranbrenninger, noe som har vakt sinne i flere muslimske land.

Både Sverige og Danmark har nå økt grensekontrollen som følge av situasjonen.

Sveriges statsminister Ulf Kristersson sa forrige uke at landet utsettes for desinformasjonskampanjer støttet av andre stater og statslignende aktører.

– Vi ser blant annet at russiske aktører er aktive i å spre uriktige påstander om at Sverige som stat står bak skjendingen av hellige skrifter Det er selvfølgelig helt feil, sa han.

Endrer ikke beredskapen

I en pressemelding fredag opplyser Politidirektoratet at politiet følger nøye med på situasjonen i Sverige og Danmark.

Fungerende beredskapsdirektør i Politidirektoratet, Jørn Schelderup. Foto: Ketil Kern / NRK

– Vi har tett dialog med PST om hvordan situasjonen påvirker norske forhold, men per nå har vi ingen opplysninger som tilsier at trusselbildet mot Norge er endret, sier fungerende beredskapsdirektør Jørn Schjelderup i Politidirektoratet.

De skriver videre at de per nå ikke har opplysninger som endrer politiets beredskap, men tar høyde for at trusselbildet kan endres.

– Vi følger utviklingen tett og er forberedt på å iverksette nødvendige tiltak dersom situasjonen endrer seg, sier Schjelderup.