PST: – Vi ser konsekvensen av trusselbildet ved at politikere gir seg

– Vi har kommet til at vi skal bruke mye mer av PSTs kompetanse direkte inn i politidistriktene, slik at ungdomspolitikere og lokalpolitikere kommer i direkte kontakt med den kompetansen vi har, slik at vi kan hjelpe å forebygge, sier seksjonsleder i PST, Olav Rognlid.

Han har ansvar for beskyttelse av myndighetspersoner i PST. Denne uken har han møtt Politidirektoratet for å diskutere hvordan politiet skal håndtere problemet.

Slutter etter hets

Bakgrunnen er blant annet saken om Tarjei Jensen Bech som er fylkesordføreren i Troms og Finnmark. Han orker ikke mer av debattklimaet i kommentarfelt og sosiale medier og har bestemt seg for ikke å ta gjenvalg.

TRIST: «Synd Breivik ikke traff bedre», skrev et anonymt troll til Utøya-overlever Tarjei Jensen Bech. Foto: Svein Lian

«Før sommeren var jeg motivert til å være toppkandidat for Arbeiderpartiet i Finnmark. Det er jeg ikke nå lenger. De siste månedene har egentlig vært triste. Jeg har slitt med angstanfall», skriver 30-åringen på Facebook.

Les også: PST bistår: – Ungdom ned til 13 år får store mengder hets

Rammes ikke av straffeloven

Utfordringen er at mange av ytringene er ubehagelig, men under terskelen for straffeloven, sier han.

– Problemet blir når du får det enorme omfanget mot politikere som gjør at de ikke kan stå i det lenger. Den store utfordringen er at vi kanskje får et svekket demokrati frem i tid, fordi vi ikke får rekruttering til politikken. Og da er vi nødt til å gjøre noe, sier Rognlid i PST.

Han sier PST og politiet ikke kan være et meningspoliti som retter seg direkte mot de som ytrer, med mindre det er personer som går over terskelen for straffeloven.

Vil gi sikkerhetsfaglige råd

– Det viktige nå er å kunne bidra med informasjon om trusselbildet og sikkerhetsfaglige råd til de politikerne som står i det. Og det vil være en stor innsats for oss fremover, sier Rognlid.

Hatefulle kommentarer, trakassering og i verste fall drapstrusler, har nærmest blitt dagligdags for mange politikere – og for deres familie.

Det kommer frem i Politihøgskolen-rapporten «Trakassering og trusler mot politikere» som ble presentert tidligere i år. Rapporten er laget på oppdrag fra PST.

– Vi ser er en økning i omfang i hets og sjikane som den siste rapporten til Tore Bjørgo også viser. Og vi ser konsekvensen av trusselbildet ved at politikere gir seg, og det er alvorlig, sier Rognlid.

Einar Øverenget er filosof og forfatter. Foto: Rikardo foto

Filosof Einar Øverenget har skrevet boken «Intoleransens inntog», med undertittelen «Når sosiale medier truer friheten».

Han mener debatten blir mye råere, og det blir vanskeligere å skille mellom sak og person når vi ikke møter personene og ser hele mennesket.

– Tendensen er at personangrepene overtar for den saklige uenigheten. Og da truer den friheten. Folk trekker seg. Da er de ikke med å uttrykke seg. Og det er en trussel for friheten fordi arenaen blir veldig utrivelig å være på, på grunn av personangrepene.