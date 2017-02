PST: – Vi har blitt utsatt for et målrettet dataangrep

Torsdag kom det frem at Arbeiderpartiets stortingsgruppe har vært utsatt for et fiendtlig hackerangrep

PST knyttet det til fremmed etterretning

Angrepet skal ha blitt utført i januar og ble rettet mot også PST, UD og Forsvaret

– Enkeltpersoner i Utenriksdepartementet, Arbeiderpartiet og Forsvaret har blitt utsatt for målrettede dataangrep. Også PST ble utsatt for angrepene, forteller informasjonssjef i PST, Martin Berntsen til NRK.

Detaljer rundt hvem kontoene tilhører vil ikke PST kommentere, men bekrefter at ni e-postkontoer ble forsøkt hacket.

Torsdag meldte TV 2 at Aps stortingsgruppe var utsatt for et hackerangrep, men nå avslører PST at de ikke var de eneste.

PST sier til VG at de som har gjennomført angrepet omtales som APT 29. De skal ha gjennomført en rekke angrep mot vestlige mål de siste årene og knyttes til russiske myndigheter.

Hackeren av Aps epostkontoer skal ifølge dem selv være knyttet til en fremmed etterretning.

– Vi har ingen informasjon om at inntrengningen lyktes, men heller ikke at den mislyktes. Norske myndigheter jobber med å undersøke dette, skrev sekretariatslederen i et brev til Aps stortingspolitikere etter angrepet ble kjent.

Dette føyer seg inn i rekken av flere saker som har skapt et kaldere klima mellom Norge og Russland.

Høyre vil ha kritisk gjennomgang

Regjeringspartiet Høyre har ikke blitt hacket så vidt NRK er kjent med, men de er svært bekymret for mangel på kompetanse.

– Norge er et av verdens mest digitaliserte land, og dermed mer sårbart, sier stortingsrepresentant Hårek Elvenes (H). Han vil nå ha en gjennomgang av den nasjonale organisering av innsatsen mot datakriminalitet og cybertrusselen.

– Nå ser vi at norske politiske partier og offentlige etater angripes av avansert datakriminalitet. På bakrunn av angrepene PST trusselvurdering er det all mulig grunn til en kritisk gjennomgang av Den nasjonake organisering av innsatsen mot cyber- og datakriminalitet, sier Høyre-politikeren til NRK.