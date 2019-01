PST: – Spioner er en større trussel enn terror

– Terror har vært den dominerende trusselen mot Norge og Europa de siste årene. Nå har vi mer fokus på statlig etterretning. Det er den trusselen vi prioriterer øverst nå, sier PSTs analysesjef Jon Fitje Hoffmann.

Intervjuet med Hoffmann er gjort i forbindelse med TV-serien «Den ultimate agent», som har premiere på NRK lørdag kveld.

Analysesjefen mener det er for tidlig å si at terrortrusselen er eliminert, men at man ser den er redusert.

– Det har vært en prosess som har gått over tid. Terrortrusselen vurderes som redusert i forbindelse med IS og Kalifatets fall. Vi følger nøye med, men etterretningstrusselen har vært mer konstant og blitt mer alvorlig og omfattende de siste årene, sier analysesjefen.

Fagdirektør Jon Fitje Hoffmann i PST sier spionvirksomhet fra Russland og Kina har overtatt som det viktigste fokuset i trusselbildet for Norge. Foto: Martin Giæver

Ifølge Hoffmann har spionvirksomheten fra Russland og Kina overtatt som det viktigste fokuset i trusselbildet for Norge.

– Frykter valgpåvirkning

– Påvirkning av valg er en aktuell problemstilling. Etterretningsoffiserer kan finne sårbarheter i samfunnet vårt og påvirke velgerne. Teknologien har gjort at dette kan bli en stor utfordring framover, sier Fitje Hoffmann.

Ifølge PST er det spioner i Norge nå. Disse skal være ute etter forskjellige mål, både politiske, militære og økonomiske.

Norge har mange bedrifter som er verdensledende og som er veldig interessante for andre land. Hoffmann innrømmer at PST ikke til enhver tid har full oversikt, men sier de vet om en del av spionene, og jobber langsiktig med å finne ut hvilke etterretningsagenter som er her.

PST oppfordrer folk som blir kontaktet av noen som blir litt for pågående, eller får henvendelsen som virker litt snodig, om å passe på og melder fra til PST.

– Ser etter unormal oppførsel

– Vi får ofte informasjon fra personer som har blitt kontaktet av noen de mistenker. Etterretningspersonell som oppsøker steder de ikke skal være, de har ofte en coverhistorie og vi ser etter unormal oppførsel – noe som ikke passer inn, sier Hoffmann.

PST sier hvis man blir kontaktet av noen som blir litt for pågående eller at henvendelsen virker litt snodig, er det viktig at man passer på og melder fra til dem. Foto: Peder Bergholt / NRK

Han sier spioner aldri vil fremstå som spioner, men som for eksempel diplomater, journalister og næringslivsledere.

– Det viktigste målet er å beskytte Norges suverenitet. Det er viktig å hindre at potensielle fiender vet om våre svake punkter. Det er en større trussel enn et eventuelt terrorangrep, sier Hoffmann.

