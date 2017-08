PST: – Norske IS-krigere vil kjempe videre i Raqqa

USA og dets allierte har nå erobret 45 prosent av IS sin selverklærte hovedstad, Raqqa. Kampene foregår nå inne i byen, gate for gate.

I forrige uke uttalte Brett McGurk, USAs spesialutsending til koalisjonen mot IS, at de antok at det var ca. 2000 IS-krigere igjen i Raqqa. Det er uklart hvor mange av dem som er fremmedkrigere.

Spørsmålet er hva som er situasjonen for de norske fremmedkrigerne, som fortsatt er i Syria- trolig i Raqqa.

Vil ikke hjem

PST sjef Benedicte Bjørnland sier i et intervju med NRK at det ikke er tegn på at de norske fremmedkrigerne vil hjem.

–Vi har et inntrykk av at de som er der nå, har vært der svært lenge. Og de er ideologisk overbeviste om at det såkalte kalifatet og ISIL sitt prosjekt er verdt å kjempe for, fortsatt. Så er det også en faktor at ISIL straffer desertører med døden, så det kan også være en avskrekkende effekt, sier PST sjefen til NRK.

Terrorforsker og ekspert på Iden islamske stat, Truls Tønnessen ved FFI, er enig i PSTs vurdering.

– De norske fremmedkrigerne som fortsatt er i Syria har vært der veldig lenge, og det er dermed god grunn til å anta at de har en ganske sterk ideologisk overbevisning.

40 norske igjen

Ifølge PST er det nå om lag 40 personer fra Norge som er tilsluttet IS- trolig er de fleste i Raqqa.

Av disse 40, er det ca. 10 kvinner.

Noen av disse har signalisert ønske om retur, antyder PST.

–At det kan være enkeltindivider, og kanskje særlig enkelte kvinner, som ønsker å komme i retur, det kan nok være tilfelle, sier Bjørnland.

Og 10 norske barn

Det er også flere barn, som enten er tatt med fra Norge, eller som er født i IS kontrollert område. PST anslår at det er rundt 10 barn med norsk tilknytning.

Det store spørsmålet er hva IS gjør, etter at Raqqa har falt.

–IS har fortsatt kontroll i noen områder i øst-Syria, så selv om Raqqa faller har de andre muligheter i Syria, men det blir vanskelig for IS å opprettholde territoriell kontroll av noen særlig utstrekning. IS har tradisjonelt vært sterkest i grenseområdene mellom Irak og Syria, og det nok også her de kommer til å beholde territoriell kontroll lengst, sier Truls Tønnessen ved FFI.

–IS forsvinner ikke

Han mener de vil gå tilbake til å være en ren terrororganisasjon, og gjennomføre terrorangrep mot regimene, sjiamuslimer, kurdere og andre for å destabilisere situasjonen i landene og å polarisere, sier forskeren til NRK.

Hva møter norske fremmedkrigere fra Raqqa, hvis de kommer seg hjem? pst sjefen er svært tydelig.

–Fra PST må de regne med at de vil bli pågrepet, de vil bli begjært varetektsfengslet, og straffeforfulgt hvis det er bevismessig belegg for det.